The Last of Us 3? Naughty Dog sitzt bereits am nächsten großen Projekt, aber will sich von Fan-Erwartungen freimachen

Kommt The Last of Us 3? Und wird Ellie wieder eine wichtige Rolle spielen?

Das Finale der Serie von The Last of Us ist noch in aller Munde, da ist die Nachfrage für einen dritten Teil der Spielereihe natürlich aktuell besonders groß. Der Co-President von Naughty Dog, Neil Druckmann, hat sich in einem Interview mit Kinda Funny nun dazu geäußert – hielt sich aber noch sehr kryptisch:

Ich weiß, dass die Fans The Last of Us Part 3 wollen, ich höre es ständig. Alles, was ich sagen kann, ist dass wir bereits an unserem nächsten Projekt sitzen. Die Entscheidung ist bereits gefallen.

Der große Erfolg der HBO-Serie hat also vermutlich nur eine geringe Rolle gespielt, immerhin ist die erste Staffel erst seit wenigen Tagen zum Abschluss gekommen. Jan sieht die Serie sogar als beste Videospieladaption, die es je gab. Naughty Dog ist ohnehin in der Position, die Projekte nach Leidenschaft zu wählen und nicht, wie lukrativ diese erscheinen:

Am Ende jedes Projekts erkunden wir einige verschiedene Projekte. Manche könnten ein Sequel sein und andere sind ein Haufen neuer Ideen. Dann überlegen wir uns: ›wo verspüren wir am meisten Leidenschaft?‹

Für Druckmann ist letztere Frage auch der entscheidende Weg, gute Spiele zu entwickeln:

Das ist das Feuer, das in den nächsten Jahren halten muss. Und wenn du das falsche Projekt wählst und du von der Idee ausgebrannt bist, weil du nicht genügend Leidenschaft dafür hast, dann wird’s problematisch. Ich denke, so machst du alles mittelmäßig, wenn du die Aufregung dafür verlierst.

Das kommt als Nächstes von Naughty Dog

Das Projekt, auf das Druckmann im Interview eingeht, scheint aber nicht das direkt nächste Spiel von Naughty Dog zu sein – dazu wissen wir nämlich bereits ein wenig: Einen Namen gibt’s bisher noch nicht, aber das Spiel soll ein Multiplayer-Titel in der postapokalyptischen Welt von The Last of Us werden. Mehr dazu erfahrt ihr bei unseren Kollegen von GamePro.

Welchen Titel wünscht ihr euch von Naughty Dog? Soll Ellies Geschichte mit The Last of Us 3 weitererzählt werden, soll doch wieder ein Comeback von Nathan Drake entstehen oder wünscht ihr euch lieber eine Reise zurück in die 90er mit einem neuen Crash Bandicoot? Vielleicht ist euch ein frisches Spiel aber lieber?