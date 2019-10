Trotz vernichtender Reviews ist NBA 2K20 meistverkauftes US-Spiel 2019

NBA 2K20 fällt in den Steam-Bewertungen ziemlich durch. Aktuell steht der Zähler bei bloß 15 Prozent positiven Nutzer-Reviews. Umgekehrt strafen 85 Prozent der fast 4.000 Rezensenten das Spiel ab, größtenteils wegen der Pay2Win-Vorwürfe, für die auch wir im GameStar-Test abwerten. Doch so rot die Zahlen in der Review-Sektion auch aussehen mögen: Bei den Verkaufszahlen schreibt NBA 2K20 definitiv schwarze Zahlen.

Das Spiel ist nach nur einem Monat seit Release das meistverkaufte Spiel in den USA. Das wertete jüngst das Marktforschungsunternehmen NPD Group aus. Gemessen wurden digitale sowie Einzelhandelsverkäufe, auch wenn konkrete Zahlen in der ursprünglichen Meldung fehlen. NBA 2K20 überholt damit Borderlands 3 auf Platz 2 und FIFA 20 auf Platz 3.

Ebenfalls interessant: Mit dem neuesten Ableger gelingt der Serie ein Meilenstein, denn NBA 2K rangiert nun als sechsterfolgreichstes Franchise, seit die NPD Group die Marktzahlen misst. Vorher gehörte dieser Titel Guitar Hero. Ein weiterer Rekord: Kein anderes Sportspiel hat sich im ersten Monat so erfolgreich verkauft wie NBA 2K20. Vorheriger Rekordhalter war NBA 2K19.

