Matt Groening, Erfinder der Serienhits Die Simpsons und Futurama, hat eine Animationsserie mit dem Titel »Disenchantment« für Netflix entwickelt. Nun kündigt Netflix Nachschub an: Staffel 3 wurde für 2020 bestätigt.

Ready to continue the adventure? @Disenchantment is returning for Season 3 in 2020! You didn’t think we’d leave Bean in that hole, did you? pic.twitter.com/PQmLro9e3c