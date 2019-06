Seit zwei Jahren schon ist eine Verfilmung des Videospiels Tom Clancy's The Division geplant. Jetzt liefert Entwickler Ubisoft im Rahmen der E3 2019 ein kurzes Update zum Stand der Produktion und kündigt an: Der The Division-Film erscheint auf Netflix - und nicht wie zuvor geplant im Kino. Ein genauer Release-Termin steht aber noch aus.

David Leitch verfilmt Division-Spiel für Netflix

Inzwischen hat auch Netflix die Neuigkeit bestätigt und liefert gleich ein paar erste Infos zum Setting des Films. Demnach basiert die Handlung tatsächlich auf der des ersten Spiels. Die Hauptrollen wurden bereits mit Jake Gyllenhaal (Enemy, Nightcrawler) und Jessica Chastain (X-Men: Dark Phoenix, Interstellar) prominent besetzt.

Die Regie übernimmt David Leitch, bekannt für unter anderem Deadpool 2, Atomic Blonde oder seiner Mitarbeit an den John-Wick-Filmen. Sobald er seinen neuesten Film, das Spin-off Hobbs & Shaw der Fast & Furious-Reihe fertiggestellt hat, soll er mit der Produktion zum Division-Film beginnen.

Manhatten im Ausnahmezustand

Tom Clancy's The Division ist in New York angesiedelt, nachdem zahlreiche Bewohner an einem künstlich hergestellten Virus erkrankt sind und die Stadt in nur wenigen Tagen in ein totales Chaos stürzt. Die Regierung entsendet die Spezialeinheit »The Division«, deren Agenten in dem mittlerweile fast menschenleeren Manhatten die Ordnung wieder herstellen sollen.

Der MMO-Shooter The Division von Ubisoft erschien im März 2016 für PlayStation 4, Xbox One und den PC und wurde schon bald zum Verkaufsschlager mit bislang mehr als 20 Millionen Spieler weltweit. Inzwischen ist mit The Division 2 im März 2019 eine Fortsetzung für PlayStation 4, Xbox One und den PC erschienen.

