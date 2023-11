Netflix startet beliebte Fantasy-Reihe neu, 2024 legt die Barbie-Regisseurin so richtig los

Netflix entführt uns nach Narnia - mit einem Produktionsbeginn im kommenden Jahr dann vielleicht schon 2025. Bildquelle: Disney/20th Century Fox/Warner Bros.

Narnia kehrt als Filmreihe zurück. Allerdings nicht in die Kinos, sondern auf Netflix. Und dafür ist die Barbie-Regisseurin Greta Gerwig verantwortlich, die 2023 einfach mal einen der erfolgreichsten Filme aller Zeiten rausgehauen hat.

Gleich zwei Narnia-Filme für Netflix

Wer auf Narnia wartet, kann sich jetzt über ein wichtiges Update freuen: Die Produktion des Fantasy-Reboots soll 2024 so richtig anlaufen. Das bedeutet: Wenn damit der Dreh im kommenden Jahr beginnt, dann wäre ein Release der Chroniken von Narnia im Jahr 2025 bis 2026 bei Netflix nicht unrealistisch.

Das bestätigte der Netflix-Vorsitzende und Produzent im Interview mit Collider. Da mittlerweile auch der SAG-AFTRA-Streik beigelegt wurde, im Zuge dessen sich Schauspieler für bessere Löhne und fairere Arbeitsbedingungen einsetzte, steht einem Drehbeginn so gut wie nichts mehr im Weg.

Für Netflix soll Greta Gerwig gleich zwei Narnia-Serien persönlich übernehmen. Dass weitere Teile und vielleicht sogar Serien basierend auf der Fantasy-Vorlage kommen, ist nicht auszuschließen und recht wahrscheinlich.

Narnia wurde übrigens bereits mehrfach verfilmt: So zum Beispiel in den 80ern und 90ern als BBC-Reihe, wesentlich populärer waren natürlich die Kinofilme ab 2005 von Disney und 20th Century Fox. Letztere waren zu Beginn noch ein großer Erfolg, bei den darauffolgenden Filmen ließen jedoch die Kritiken und der kommerzielle Erfolg zu wünschen übrig.

2:28 Die Chroniken von Narnia - Die Reise auf der Morgenröte - Kino-Trailer

Netflix hatte bereits 2018 eine Neuverfilmung der Narnia-Chroniken angekündigt, seitdem ist es aber ruhig um das große Fantasy-Projekt geworden. Konkrete Details zur Handlung der Film-Neuauflage, dem Casting und natürlich dem konkreten Release-Termin lassen aktuell noch auf sich warten.

Was bedeutet das für Barbie 2?

Dass sich Greta Gerwig als Nächstes Narnia für Netflix widmet, dürfte natürlich potenzielle Fortsetzungen zu Barbie ausbremsen. Damit könnten neue Filme basierend auf der Mattel-Marke entweder länger auf sich warten lassen oder dann eben von anderen Regisseuren verantwortet werden. Konkrete Infos dazu gibt es aber derzeit nicht.

Mehr dazu, was aktuell bei Netflix und auch im Kino passiert, könnt ihr übrigens unter den folgenden Links nachlesen:

Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an die Neuverfilmung der Chroniken von Narnia von Netflix? Freut ihr euch darüber, dass die Fantasy-Romane eine zweite Chance als Filmadaption bekommen oder könntet ihr guten Gewissens darauf verzichten? Habt ihr bereits Barbie von Greta Gerwig gesehen und wenn ja, wie gut hat euch der gefallen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!