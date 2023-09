Tomb Raider auf Netflix: Erster Trailer und alle wichtigen Infos zur neuen Serie

Netflix zeigt den ersten Trailer zu Tomb Raider: The Legend of Lara Croft.

Streaming-Anbieter Netflix hält weiter am Anime-Kurs fest. Nach Erfolgen wie zum Beispiel Cyberpunk: Edgerunners ist das nicht verwunderlich. Mit Tomb Raider: The Legend of Lara Croft bekommt nun das nächste Videospiel eine Anime-Adaption.

Der erste Teaser-Trailer zum Tomb-Raider-Anime:

1:06 Netflix zeigt den ersten Trailer zum kommenden Tomb-Raider-Anime

Alle wichtigen Infos zu Tomb Raider: The Legend of Lara Croft

Wann soll die Serie erscheinen? Außer einem »Comming Soon« gibt der Trailer nicht viel preis. Doch der offizielle Twitter-Account von Tomb Raider verrät mit 2024 schon mal einen Release-Zeitraum.

Wer steckt hinter der Serie? Produziert wird die Serie von Legendary Television und Tomb-Raider-Entwickler Crystal Dynmacis. Das zuständige Studio ist Powerhouse Animation, die für Netflix beispielsweise den Castlevania-Anime produzierten.

Wovon handelt die Serie? The Legend of Lara Croft soll an die Handlung der Reboot-Trilogie von Crystal Dynamics anknüpfen und diese mit der alten Tomb-Raider-Reihe verknüpfen.

Welche Sprecher sind bereits bekannt? Die englische Stimme von Lara Croft übernimmt Marvel-Star Hayley Atwell. In weiteren Rollen werden Earl Baylon als Jonah Maiava und Allen Maldonado als Zip zu hören sein. Zu den deutschen Sprechern gibt es noch keine Informationen.

Weitere Details zur Geschichte

Der Anime soll die Verbindung zwischen der neueren »Survivor Trilogie« und der davor erschienen »Legend Trilogie« herstellen. Tomb Raider, das Reboot aus dem Jahr 2013, zeigt Lara Crofts Anfänge als Archäologin, während sie in älteren Spielen bereits eine gestandene Schatzjägerin ist.

Der Charakter Jonah Maiava stammt beispielsweise aus dem Reboot. Technikexperte Zip stand Lara Croft hingegen das letzte Mal in Tomb Raider: Underworld (2009) zur Seite.

Falls ihr in Lara Crofts Geschichte noch weiter in der Videospielvergangenheit zurückreisen wollt, könnt ihr das Anfang 2024 mit der Remastered Collection von Tomb Raider 1 bis 3 tun.

Netflix hat mit Castlevania oder Cyberpunk: Edgerunners bereits einige erfolgreiche Anime-Adaptionen von Videospielen an den Start gebracht und will diesen Kurs weiter beibehalten. Was halt ihr davon, Spiele in Form von Anime neu zu interpretieren? Werdet ihr euch The Legend of Lara Croft ansehen? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare.