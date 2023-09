Lara Croft kehrt zurück: Die legendäre Tomb-Raider-Trilogie bekommt ein Remaster

Nächstes Jahr könnt ihr die ersten Abenteuer von Lara Croft erneut erleben. Und das sogar hübscher als vorher.

Auf der letzten Nintendo Direct wurde die Rückkehr einiger legendärer Spiele angekündigt. Doch nicht nur Nintendo-Fans profitieren davon, denn andere Plattformen gehen keineswegs leer aus.

Mit der Tomb Raider 1 – 3: Remastered Collection können sich alle Besitzer eines PCs oder einer aktuellen Konsole freuen, erneut in den Genuss der abenteuerlichen Grabräuberei, äh, Archäologie zu kommen. Alle Infos zur Collection erfahrt ihr in diesem Artikel.

Tomb Raider so erleben, wie ihr es in Erinnerung habt

Jeder kennt es: Ihr startet ein Spiel, das ihr in guter Erinnerung, jedoch seit 20 Jahren nicht mehr angerührt habt. Das Ergebnis ist meist, dass eure romantische Nostalgie euch getrübt hat und das Spiel deutlich hässlicher und hakeliger ist als gedacht. Im Fall von Tomb Raider 1-3 kann euch an dieser Stelle die Remastered Collection weiterhelfen. Den Trailer dazu seht ihr hier:

1:05 Tomb Raider 1-3 Remastered: Lara Croft kehrt in aufgehübschter Form zurück

Was beinhaltet die Collection? Die Tomb Raider 1 – 3: Remastered Collection beinhaltet Tom Raider 1 bis 3 inklusive der Erweiterungen Unfinished Business , Gold Mask und Lost Artifact .

Welche Verbesserungen gibt es? Die gesamte Grafik des Spiels wurde stark überarbeitet und verbessert. Falls euch jedoch der originale Look lieber ist, könnt ihr problemlos zum klassischen Polygon-Look wechseln. Inwieweit auch das Gameplay angepasst wurde, ist noch nicht bekannt.

Wann erscheint es und für welche Plattformen? Die Collection erscheint am 14. Februar 2024 für PC, Playstation 4 und 5, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch. Der Preis liegt je nach Plattform zwischen 29 und 30 Euro.

Da in den letzten Jahren vermehrt mangelhafte Ports und Remastered-Versionen von Spiele-Klassikern auf den Markt gekommen sind, ist ein gezügeltes Erwartungshaltungsmanagement ratsam. Entwickelt wird die Collection von Aspyr, die sich gerade auf solche Versionen spezialisiert haben. Wie das Endprodukt tatsächlich wird, bleibt abzuwarten, jedoch ist in Anbetracht des erfahrenen Studios nicht mit einer Vollkatastrophe zu rechnen.

Was haltet ihr von der Tomb Raider 1 – 3: Remastered Collection? Habt ihr damals das Original gespielt? Wenn ja, wie fandet ihr es? Eure Meinung interessiert uns sehr, also schreibt sie gerne in die Kommentare!