Vom 6. bis zum 12. Dezember stehen noch einige Releases auf Steam und Co. an, die es in sich haben. So bekommen Halo-Fans mit Infinite endlich eine neue Kampagne und auch die Taktiker unter euch bekomme Nachschub in Form von Shadow Tactics und Thunder Tier One. Das war aber noch nicht alles.

1. Highlight: Halo Infinite

Genre: Ego-Shooter | Entwickler: 343 Industries | Release: 8. Dezember 2021 | Gibt's auf: Steam, Microsoft Store, Game Pass

Nachdem bereits von einigen Tagen der kostenlose Multiplayer von Halo Infinite überraschend veröffentlicht wurde, folgt nun die kostenpflichtige Kampagne. In dieser spielen wir wieder unseren Lieblings-Spartan Nummer 117, den Master Chief, und kämpfen uns aus der Ego-Perspektive mit allerlei Waffen und Gadgets durch die Open World-Hubs.

Während Halo Infinite für Fans der Reihe einem vorgezogenen Weihnachtsfest gleicht, werden Neueinsteiger jedoch so ihre Probleme mit der Kampagne haben. Um die Geschichte nämlich richtig zu verstehen, ist Vorwissen nötig.

In welchen Bereichen Halo Infinite punktet und wo es sonst noch hakt, erklärt euch Elena genauer im GameStar Plus-Test:

2. Highlight: Shadow Tactics: Blades of the Shogun - Aiko’s Choice

Genre: Echtzeit-Taktik | Entwickler: Mimimi Games | Release: 6. Dezember 2021 | Gibt's auf: Steam, Epic

Nachdem Shadow Tactics: Blades of the Shogun die klassische Echtzeit-Taktik würdevoll zurückgebracht hat, setzen Mimimi Games mit Aiko’s Choice nochmal einen drauf. In dem Standalone-Addon verschlägt es die fünf Helden in neue Missionen der japanischen Edo-Zeit, jedoch ohne neue Fähigkeiten. Wie im Hauptspiel gilt es dabei Gegner aus der Iso-Perspektive gekonnt abzulenken, hinterrücks auszuschalten und in Fallen zu locken.

Aiko’s Choice richtet sich in erster Linie an Kenner von Shadow Tactics, da die Geschichte des Addons vor der neunten Mission des Hauptspiels ansetzt. Was die Erweiterung neben kniffligen Missionen noch alles zu bieten hat, lest ihr im Plus-Test von Petra:

Die PC-Releases vom 6. bis 12. Dezember

Ab Montag, 6. Dezember

Shadow Tactics: Blades of the Shogun - Aiko’s Choice: Zur Standalone-Fortsetzung der Echtzeit-Taktik erfahrt ihr mehr im Highlight.

Ab Dienstag, 7. Dezember

Final Fantasy 14 Online: Endwalker: Die vierte große Erweiterung des Online-Rollenspiels von Square Enix. Endwalker beendet die über Jahre aufgebaute Geschichte rund um Hydaelyn und Zodiark. Die Erweiterung bringt zusätzlich neue Inhalte wie Jobs und Gebiete. Das Maximallevel wird außerdem auf 90 angehoben.

Thunder Tier One: Realistischer Top-Down-Taktik-Shooter, in dem wir als Teil einer Elite-Einheit eine Terrororganisation bekämpfen, die es auf die osteuropäische Nation Salobia abgesehen hat. Die strategischen Gefechte können mit drei weiteren KI-Kollegen oder echten Mitspielern bestritten werden.

White Shadows: Als Rabenmädchen versuchen wir in dem Rätsel-Plattformer vor einer Diktatur zu flüchten. Die namensgebenden Schatten sind dabei Bestandteil vieler Rätsel, die in der Schwarz-Weiß-Welt auf uns warten. Fans von Limbo und Little Nightmares sollten einen Blick drauf werfen.

Ab Mittwoch, 8. Dezember

Halo: Infinite: Die Kampagne des Ego-Shooter rundet das neue Halo-Erlebnis ab. Alles dazu findet ihr oben im Highlight.

Ab Donnerstag, 9. Dezember

Wytchwood: Crafting-Adventure, das auf Märchen und Schauergeschichten basiert. Als Hexe erkunden wir eine Bilderbuchwelt, um Zutaten für Zaubersprüche und Tränke zu sammeln. Allerdings warten auch skurrile Figuren, Monster und Rätsel auf uns.

Breakwaters: Survival-Spiel, dass auf Steam in den Early Access startet. Darin können wir alleine oder im Koop dem typischen Überlebensalltag nachgehen, aber auch dank magischer Kristalle Wasser verdrängen und so neue Wege eröffnen.

Ab Freitag, 10. Dezember

Syberia: The World Before: Das mittlerweile vierte Adventure mit Kate Walker verschlägt die Abenteurerin in einen Voralpen-Ort. In diesem Fall erleben wir neben ihrer Geschichte noch die einer Pianistin, die viele Jahre zuvor dort lebte und zu der sich auffällige Parallelen auftun.

Der Dezember in der Monatsvorschau

Was der gesamte Dezember an neuen PC- und Konsolenspielen zu bieten hat, erfahrt ihr in unserer Release-Vorschau:

Falls euch nur die Neuveröffentlichungen auf dem PC interessieren, könnt ihr auch einen Blick auf unsere große Release-Übersicht 2021 werfen.

