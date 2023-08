Neu bei Steam: Das größte Spiel des Jahres steht vor der Tür

Starfield startet dieses Woche auf Steam in den Frühzugang.

Die gamescom 2023 ist vorbei, aber die Zeit der richtig spannenden Spiele beginnt erst jetzt so richtig. In den kommenden Wochen warten viele Highlights auf euch und in den Steam Releases den nächsten Tagen geht es gleich mit dem größten Spiel des Jahres los.

Highlight der Woche: Starfield

8:34 Starfield - 44 spannende Details zum neuen Bethesda-Rollenspiel

Genre: Open-World-Rollenspiel | Entwickler: Bethesda | Release: 1. September (Premium Edition)

Worum es in Starfield geht, müssen wir euch wahrscheinlich gar nicht mehr groß erklären: Das lang erwartete Sci-Fi-Epos verspricht eine riesige Open World im Weltraum. Mit eurem selbst designten Raumschiff erkundet ihr 100 Sonnensystem mit 1.000 Planeten und genießt dabei, wie von Bethesda gewohnt, stets eine riesige Freiheit.

Ihr könnt also der Story folgen oder einfach die verschiedenen Welten erkunden, zufallsgenerierte Missionen absolvieren, Raumschiffe kapern, Ressourcen sammeln, und sogar Basen bauen, in denen ihr neue Ausrüstung erforscht und herstellt.

Wir haben auf der gamescom 2023 die ersten 30 Minuten gesehen und können den Release nun kaum noch abwarten. Ob aber auch der Rest des Spiels die hohe Qualität beibehalten kann, lest ihr am 31. August um 18 Uhr in unserem Test, für den sich unser Peter gerade die Nächte um die Ohren schlägt.

Und sollte Starfield wirklich das erhoffte Meisterwerk sein, können Besitzer der Premium Edition nur wenige Stunden später bereits loslegen. Alle wichtigen Infos zur Release-Uhrzeit findet ihr in unserem Artikel:

Mehr Steam Releases der Woche

Montag, 28. August

Sea of Stars: Ein klassisches Rollenspiel im Super-Nintendo-Stil. Das heißt. rundenbasierte Kämpfe, hübsche 2D-Pixel-Optik und eine hoffentlich spannende Story.

Untamed Tactics: Das Taktikspiel wirft euch in Rundenkämpfe aus der Iso-Perspektive à la XCOM, setzt aber auf ein buntes Setting mit Tieren als Figuren.

Dienstag, 29. August

The Matchless KungFu (Early Access): Das chinesische Open-World-Rollenspiel wirft euch ins bekannte Wuxia-Setting, in dem historische Figuren mit fantastischen Elementen verbunden werden.

Under the Waves: Ein emotionales Adventure, in dem ihr als Taucher die Tiefen des Meeres in euren U-Boot erkundet und die traumatische Vergangenheit der Hauptfigur überwindet.

1:00 Under the Waves: Das Story-Spiel wird wohl verstörender als bisher gedacht

Daymare: 1994 Sandcastle: Das Survival-Horror-Spiel ist das Prequel zu Daymare 1998 und genau wie sein Vorgänger stark von den alten Resident-Evil-Titeln inspiriert, sowohl spielerisch als auch bei der Handlung.

Mittwoch, 30. August

Extremely Powerful Capybaras: Der Vampire-Survivors-Klon lässt euch als witzige und extrem mächtige Capybaras kämpfen.

Capybaras kämpfen. Great Houses of Calderia: Ein Globalstrategiespiel im Stil von Crusader Kings, das die enorme Komplexität gegen spannende Charaktere eintauscht. In unserer Preview konnte der Titel aber bisher nicht überzeugen. Warum, lest ihr hier:

Mehr zum Thema Calderia will wie Crusader Kings 3 sein, aber ist eher das Game of Thrones-Finale von Reiner Hauser

Donnerstag, 31. August

Trine 5: Der beliebte Rollenspiel-Plattformer kehrt zurück und entsprechend auch sein größtes Alleinstellungsmerkmal: Ihr könnt wieder zwischen drei verschiedenen Klassen hin- und herwechseln oder könnt Zauberer, Ritter und Schurkin im Dreier-Koop gleichzeitig einsetzen.

Total War Warhammer 3 - Shadows of Change: Der DLC liefert drei neue Kommandanten, sorgt aber mit einem überraschend hohen Preis bereits vor der Veröffentlichung für Wut bei Strategie-Fans.

Die Frage ist diese Woche vielleicht überflüssig, aber: Auf welches Spiel freut ihr euch am meisten? Und weil es vermutlich Starfield sein wird: Werdet ihr euch die teure Premium Edition kaufen, damit ihr fünf Tage an diesem Freitag loslegen könnt? Schreibt es uns in die Kommentare!