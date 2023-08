Total War: Warhammer 3 - Darum wird das Strategie-Epos auf Steam plötzlich verrissen

Warhammer 3 wird überraschend abgewertet, wegen eines DLCs.

Total War: Warhammer 3 hat seit seinem Release im Jahr 2022 eine wilde Reise hinter sich. Erst waren viele begeistert, aufgrund zahlreicher neuer Features und Verbesserungen, dann kam die Enttäuschung, dass es keine Sandbox-Kampagne gab. Die schlug mit dem Release von Immortal Empires wieder in große Freude um, und brachte dem Strategiespiel bei uns sogar eine 90er Wertung ein.

Jetzt wird das Spiel aufs neue scharf kritisiert, allerdings nicht für seinen Spielinhalt. Auf Steam krachen die User-Wertungen seit einigen Tagen nach unten. Schuld daran ist die Ankündigung des nächsten größeren DLCs - oder besser gesagt dessen Preispunkt.

Teurer DLC sorgt für Review Bombing

Momentan steht Total War: Warhammer 3 bei Steam mit lediglich 24 Prozent positiver Bewertungen auf Größtenteils negativ , zumindest bei den kürzlichen Reviews. Wird der gesamte Zeitraum seit Release betrachtet, hält sich der Strategie-Hit noch bei Größtenteils positiv mit 70 Prozent positiven Wertungen. Ein Blick auf den Wertungs-Graph zeigt noch deutlicher, dass es sich bei den negativen Kommentaren um ein aktuelles Phänomen handelt:

Das Spiel wird derzeit gezielt von Spielerinnen und Spielern abgewertet, damit diese ihrem Unmut Luft machen können. Es handelt es sich also um klassisches Review Bombing, das den Blick auf die Qualität eines Spiels enorm verzerrt.

Und warum das alles? Das Spiel kann für diese schlechten Wertungen nichts. Die Fans zeigen sich nur äußerst unzufrieden damit, dass der bald erscheinende DLC Shadows of Change für 25 Euro im Regal steht. Er ist damit genau so teuer wie bereits Forge of the Chaos Dwarfs, bringt allerdings anders als dieser keine komplett neue Fraktion, sondern lediglich drei neue Kommandanten für existente Völker.

In der Vergangenheit wurden solche Packs mit legendären Kommandanten eher für 10 Euro angeboten. Jetzt ist der Preis deutlich gestiegen und das passt den Fans überhaupt nicht.

2:27 Total War: Warhammer 3 - Trailer verrät, welche neuen Inhalte noch im August kommen

Die Entwickler reagieren

Die vehementen Beschwerden der Community veranlassten mittlerweile das Entwicklungsstudio Creative Assembly zu einer Stellungnahme. Auf dem offiziellen Total-War-Blog wendeten sich Chief Producer Rob Bartholomew und Senior Game Director Rich Aldridge an ihre Spielerschaft, um zu erklären, wieso der DLC einen so hohen Preis hat. Die kurze Antwort: Ihre Kosten sind gestiegen.

Um es direkt zu sagen: Unsere Kosten sind gestiegen. Unglücklicherweise heißt das, dass die Preise steigen müssen. Wir wissen, dass jede Erhöhung hart ist, deshalb blieben unsere Preise in den letzten Jahren verhältnismäßig stabil. Der Nachteil ist, dass jede Erhöhung jetzt viel spürbarer wird. - Rob Bartholomew

Auch wenn diese Preiserhöhung laut Bartholomew notwendig war, sollen Spieler trotzdem das Gefühl haben, für ihr Geld einen entsprechenden Gegenwert zu bekommen. Rich Aldridge unterstreicht das und erklärt, dass Shadows of Change einiges zu bieten hat:

Ich bin sehr erfreut darüber, was wir mit Shadows of Change und Update 4.0 erschaffen haben. Das Wechselbalg spielt sich wie kein anderer in der Serie. Feinde werden durch Intrigen miteinander in Konflikte verwickelt, während man selbst von fremden Siedlungen zehrt. Das fühlt sich großartig an und wir hoffen, dass so neue Gameplay-Möglichkeiten entstehen. - Rich Aldridge

Was ist eure Meinung dazu? Versteht ihr den Unmut der Community, oder haltet ihr Review Bombing aus egal welchen Gründen für eine überflüssige Strategie? Wie gefallen euch die geplanten Inhalte des neuen DLCs und werdet ihr ihn euch zulegen? Schreibt es in die Kommentare!