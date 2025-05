Neu bei Steam: Burgenbau, Belagerungen, Kreuzzüge - die Woche wird mittelalterlich

Ihr habt Lust auf Burgenbau, Intrigen und Ritterschlachten? Dann ist diese Woche wie gemacht für euch: Gleich fünf neue Steam Releases lassen euch nämlich ins Mittelalter eintauchen.

Wie immer verschaffen wir euch den Überblick: Welche Neuveröffentlichungen auf Steam bringen dieses Mal Abwechslung in eure Bibliothek?

Die fünf Mittelalterspiele der Woche

Normalerweise küren wir an dieser Stelle ein einzelnes Highlight der Woche, doch diesmal ist kein klarer Favorit auszumachen. Also machen wir’s anders: Statt eines großen Stars bekommt ihr diese Woche eine kompakte Top Five der neuen Mittelalterspiele.

Knights of the Crusades (Early Access)

1:00 Im Mittelalter-Strategiespiel Knights of the Crusades könnt ihr bald gewaltige Schlachten schlagen

Genre: Echtzeitstrategie, Sandbox | Entwickler: Solarsword Studio | Release: 5. Mai 2025 (Steam)

Strategen aufgepasst! Dieser Genremix aus Echtzeitstrategie, Städtebau und Sandbox entführt euch in die Zeit der Kreuzzüge. Ihr startet als kleiner Orden im Heiligen Land und errichtet Siedlungen, trainiert Ritter und schmiedet Allianzen. Im Early Access könnt ihr bereits gewaltige Schlachten schlagen und eure eigene Kreuzritter-Saga schreiben.

Yes, Your Grace 2: Snowfall

1:12 Das beliebte Mittelalter-Spiel Yes, Your Grace erhält mit Snowfall einen Nachfolger

Genre: Management-RPG | Entwickler: Brave At Night | Release: 8. Mai 2025 (Steam)

Yes, Your Grace 2: Snowfall versetzt euch erneut in die Rolle des Herrschers, der nach den Wirren des letzten Krieges sein Königreich zu alter Größe führen will. Doch ein endloser Winter legt das Land unter Schnee und Eis, während im Thronsaal eine Schlange von Untertanen Tag für Tag um Hilfe bittet.

Jeder Bittsteller bringt eigene Probleme, kuriose Geschichten oder dreiste Forderungen mit sich. Nun liegt es an euch zu entscheiden: Unterstützt ihr sie großzügig oder spart ihr eure knappen Ressourcen für schlimmere Zeiten?

Wie schon im ersten Teil jongliert ihr mit Gold, Vorräten und Soldaten, um euer Reich am Leben zu erhalten – Snowfall legt aber noch eine Schippe drauf. Ihr heuert diesmal verschiedene Agenten an, vom gerissenen Spion bis zur kampferprobten Schildmaid, die euch mit einzigartigen Fähigkeiten zur Seite stehen.

Während ihr Intrigen aufdeckt und Monster abwehrt, müsst ihr auch eure Familie im Auge behalten: Eure Kinder wachsen heran und eure Entscheidungen beeinflussen ihr Schicksal ebenso wie das eures Königreichs.

Age of Empires 2: DE – The Three Kingdoms (DLC)

Genre: Echtzeitstrategie | Entwickler: Forgotten Empires / Tantalus Media | Release: 6. Mai 2025 (Steam)

Diese Erweiterung für die Definitive Edition von AOE 2 schickt euch in das alten China zur Zeit der Drei Königreiche. Drei brandneue Kampagnen lassen euch die epische Romance of the Three Kingdoms nachspielen – wahlweise aufseiten von Wei, Shu oder Wu, jeweils mit einzigartigen Einheiten und Helden. Historische Schlachten wie die am Roten Felsen werden hier detailgetreu nacherzählt.

Drop Duchy

Genre: Puzzle, Aufbau | Entwickler: Mantle Games | Release: 5. Mai 2025 (Steam)

Tetris trifft Königreich-Aufbau. In diesem knackigen Puzzle-Roguelite stapelt ihr keine einfachen Linien, sondern baut mit fallenden Klötzchen ein eigenes kleines Reich auf. Jede platzierte Form wird zur Burgmauer oder zum Weg, mit denen ihr Monster abwehrt und Ressourcen sammelt.

Darfall

Genre: Aufbau, Action-RPG | Entwickler: SquareNite | Release: 8. Mai 2025 (Steam)

Stadtbau bei Tag, Monsterhorden bei Nacht: Darfall kombiniert Aufbaustrategie mit Action-RPG. Bei Tageslicht sammelt ihr Ressourcen, errichtet Gebäude und rüstet euren Helden sowie seine Truppen aus.

Doch sobald die Dunkelheit hereinbricht, kriecht das Böse aus seinen Löchern: Horden von Untoten stürmen eure Siedlung und das spiel wechselt in eine Diablo-eske Verteidigungsschlacht, in der ihr eure Basis verteidigen müsst.

Weitere spannende Steam-Releases der Woche

Montag, 5. Mai

Stellaris: BioGenesis (DLC): In Biogenesis werdet ihr zum Meister über die Gene und greift tief in die Schöpfung ein. Ihr entwickelt lebende Raumschiffe, manipuliert komplette Ökosysteme und experimentiert mit der DNA ganzer Spezies.

2:01 Stellaris entfesselt im neuen Addon den Schwarm und lässt euch als Planet spielen

Dienstag, 6. Mai

Trench Tales (Early Access): Dieser Third-Person-Shooter mischt Horror unter die Kriegsaction. Trench Tales versetzt euch in ein düsteres Parallelwelt-Szenario irgendwo zwischen Erstem und Zweitem Weltkrieg. In Schützengräben voller Leichen tretet ihr gegen groteske Monster und wahnsinnige Soldaten an.

Riot Control Simulator: Rookie Day: In diesem kostenlosen Prolog schlüpft ihr in die Uniform eines Polizeianfängers. Eure Aufgabe: Nach einem hitzigen Fußball-Derby müsst ihr randalierende Fans bändigen und für Ruhe sorgen. Dabei gilt es, taktisch klug vorzugehen – wildes Drauflosprügeln ist keine gute Idee (und unprofessionell!). Stattdessen platziert ihr Zäune, koordiniert eure Kollegen und entscheidet in Sekundenbruchteilen, ob Tränengas oder Deeskalation der bessere Weg ist.

Among Us 3D: Das beliebte Verräter-Spiel könnt ihr nun aus der Verfolgerperspektive erleben und euren verdächtigen Crewmitgliedern direkt in die Augen schauen. An der bewährten Formel ändert sich nichts: Erledigt Aufgaben auf der Raumstation, diskutiert wild in Notfall-Meetings und versucht, nicht von euren Freunden hinterrücks abgestochen zu werden.

1:14 Among Us: Eines der größten Gaming-Phänomene unserer Zeit bekommt jetzt eine 3D-Variante

Mittwoch, 7. Mai

Survival Machine (Early Access): Die Zombie-Apokalypse rollt heran – buchstäblich! In diesem Koop-Survival-Spiel baut ihr eure Basis auf einer riesigen fahrenden Maschine auf, die gemächlich durch die Spielwelt tuckert. Tagsüber müsst ihr eure mobile Festung erweitern, Fallen und Türme konstruieren und Ressourcen an Bord schaffen – und Nachts klettern Horden von Untoten an eurem Gefährt hoch und wollen euch an den Kragen.

RailGods of Hysterra (Early Access): Lovecraft lässt grüßen: RailGods of Hysterra schickt euch auf Schienen durch ein postapokalyptisches Albtraumland. Euer Zug ist jedoch kein gewöhnlicher – er ist ein lebendes, groteskes Wesen, euer RailGod . Im Early Access steuert ihr diese monströse Lokomotive (allein oder im Koop mit bis zu fünf Spielern) über verfallene Gleise, sammelt Ressourcen und rüstet Waggons zu Werkstätten oder Geschütztürmen um. Dabei gilt es, gegen tentakelige Schrecken und wahnsinnige Kultisten zu bestehen.

. Im Early Access steuert ihr diese monströse Lokomotive (allein oder im Koop mit bis zu fünf Spielern) über verfallene Gleise, sammelt Ressourcen und rüstet Waggons zu Werkstätten oder Geschütztürmen um. Dabei gilt es, gegen tentakelige Schrecken und wahnsinnige Kultisten zu bestehen. Deck of Haunts: Dieses Deckbuilder-Roguelike stellt das Horror-Genre auf den Kopf, denn hier seid ihr das Spukhaus! In Deck of Haunts übernehmt ihr die Rolle einer rachsüchtigen Villa voller Geister. Lockt neugierige Menschen in eure Gemäuer und jagt ihnen mit clever ausgespielten Schreckenskarten Angst und Schrecken ein. Bei jeder Runde baut ihr euer Horror-Haus weiter aus – neue Räume, mehr Fallen, grausigere Bewohner.

Donnerstag, 8. Mai

The Midnight Walk: Ein First-Person-Adventure, dessen gesamte Welt aus Knetmasse und Stop-Motion-Animationen zum Leben erweckt wurde. Ihr streift als kleines Wesen mit einer leuchtenden Laterne durch düstere Fantasie-Landschaften, die an die schaurigen Filmwelten von Tim Burton erinnern. Dabei müsst ihr Rätsel lösen und unheimlichen Kreaturen entkommen.

1:35 The Midnight Walk: Diese Art von Horror haben wir noch nie als Spiel gesehen

Pixelshire: Das pixelige Aufbauspiel lässt euch euer eigenes Dorf in einer malerischen 2D-Welt aufbauen – aber mit einem Twist: Ihr könnt die Landschaft selbst gestalten! Mit der Schaufel hebt ihr Flüsse aus oder schüttet Hügel zu, um euer Paradies genau nach euren Vorstellungen zu formen. Natürlich dürft ihr auch Felder bestellen, mit den charmanten Nachbarn Freundschaften schließen und gemeinsam auf Monsterjagd gehen.

Doloc Town (Early Access): Fallout trifft Stardew Valley? In dieser Farming Sim bewirtschaftet ihr euren eigenen kleinen Bauernhof. Aber, Überraschung: Die Welt drumherum ist ein Ödland nach der Apokalypse. Zwischen verfallenen Ruinen pflanzt ihr Gemüse an, zähmt merkwürdige Kreaturen und baut euch Stück für Stück eine neue Heimat auf.

Revenge of the Savage Planet: Diese knallbunte Sci-Fi-Action-Adventure-Fortsetzung schickt euch erneut auf eine satirische Reise durch fremde Welten. Als intergalaktische Entdecker hüpft, klettert und ballert ihr euch durch eine Vielzahl lebendiger Alien-Biome. Stets an eurer Seite: ein sarkastischer KI-Begleiter und jede Menge abgedrehter Gadgets, die ihr aus gesammelten Ressourcen zusammenbastelt.

1:43 Revenge of the Savage Planet: Neuer Trailer zeigt euch Monster, Planeten und ganz viel Schleim

Creature Keeper: SNES-Zelda-Feeling mit einer Prise Pokémon – so lässt sich Creature Keeper am besten beschreiben. Dieses Action-RPG im Retro-Look stellt euch nämlich nicht allein aufs Schlachtfeld, ihr könnt die Kreaturen, die ihr bekämpft, zähmen und als Verbündete an eure Seite holen.

Spirit of the North 2: Als fuchsiger Vierbeiner erkundet ihr malerische, nordische Umgebungen voller alter Ruinen, verschneiter Berge und tanzender Nordlichter. Diesmal begleitet euch ein Rabe als treuer Gefährte, der bei Rätseln hilft und Hinweise gibt. Das Gameplay setzt wie der Vorgänger auf ruhigere Töne: Ihr löst Umgebungsrätsel, springt geschickt über Klippen und lasst euch ganz von der stimmungsvollen Musik und der Schönheit der Natur verzaubern.

34:39 Neue Spiele im Mai - Videovorschau für PC und Konsolen.

Auch wenn in dieser Woche kein ganz großer Kracher dabei ist, gibt’s dennoch mehr als genug zum Stöbern und Entdecken. Vor allem Mittelalter-Fans kommen auf ihre Kosten – und für alle anderen ist sicher auch was dabei.

Die Blockbuster-Welle rollt übrigens bald an: Das neue Doom steht etwa schon in den Startlöchern. Wer wissen will, was der Mai sonst noch bringt, schaut am besten unser Video mit allen wichtigen Releases des Monats!