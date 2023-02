Neu bei Steam: Gleich 4 der meistgewünschten Spiele erscheinen diese Woche

Aktuell geht's auf Steam wirklich rund: Erst erscheint mit Hogwat's Legacy einer der größten Blockbuster des Jahres, dann folgten in der letzten Woche gleich drei weitere Highlights:

40 5 Neu bei Steam Haufenweise Highlights erwarten euch diese Woche

Und diese Woche wird es noch besser, denn es erwarten euch gleich vier der aktuell meistgewünschten Spiele auf Steam, die jeweils bei über 100.000 Leuten auf der Wunschliste stehen.

Dazu kommen natürlich noch viele weitere spannende Titel. Wie jeden Montag bekommt ihr bei uns die große Übersicht über alle wichtigen Veröffentlichungen bei Steam diese Woche.

Die Highlights der Woche auf Steam

Atomic Heart

25:07 Atomic Heart - Angespielt-Fazit nach 4 Stunden Gameplay

Genre: Shooter | Entwickler: Mundfish | Release: 21. Februar (hier geht's zum Spiel auf Steam)

Atomic Heart weckt viele Erinnerungen an die Bioshock-Reihe: Nicht nur bekommt ihr hier einen Shooter mit Rollenspiel-Elementen, sondern auch eine alternative Realität.

Als KGB-Offizier in der Sowjetunion der 1950er-Jahre landet ihr in einer Welt, in der ein Experiment schiefläuft und bizarre Roboter fortan ihr Unwesen treiben - was genau passiert ihr, müsst ihr im Verlauf der Handlung herausfinden.

Der Titel erscheint nicht nur auf Steam, sondern zum Release auch direkt im Gamepass. Mehr Infos zum spannenden Shooter findet ihr hier:

59 7 Atomic Heart Release, Gameplay, Story und was ihr sonst noch wissen müsst

Company of Heroes 3

17:34 Company of Heroes 3 - Wie gut wird der bislang größte Teil der Strategie-Serie?

Genre: Echtzeitstrategie | Entwickler: Relic Entertainment | Release: 23. Februar (hier geht's zum Spiel auf Steam)

Company of Heroes geht mit dem dritten Teil in die nächste Runde: Wie schon in den Vorgängern erwartet euch hier Echtzeitstrategie im Zweiten Weltkrieg mit zwei Kampagnen, die auf historischen Ereignissen basieren.

In der Alliierten-Kampagne startet ihr die Invasion auf Italien, während ihr in Rolle der Achsenmächte das Deutsche Afrika Korps durch Nordafrika manövriert.

Warum CoH 3 großes Potenzial zum Strategie-Hit besitzt, lest ihr in unserer Preview:

13 14 Company of Heroes 3 Zum Strategie-Hit fehlt nur noch wenig

Sons of the Forest

3:02 Worum geht es in Sons of the Forest?

Genre: Survival | Entwickler: Endnight Game | Release: 23. Februar (hier geht's zum Spiel auf Steam - Early Access)

Das aktuelle meistgewünschte Spiel auf Steam ist Sons of the Forest: Im Survivalspiel landet ihr wieder in einem abgeschiedenen Wald und müsst ums Überleben kämpfen, denn euch wollen Kannibalen und mysteriöse Monster an den Kragen.

Survival-typisch spielen Crafting, Ressourcensammeln und Basisbau eine große Rolle, aber genau wie sein Vorgänger will auch Sons of the Forest wieder eine gruselige Geschichte erzählen.

Kurz vor der Veröffentlichung haben sich die Entwickler doch noch für einen Release im Early Access entscheiden - für Alex genau die richtige Entscheidung:

40 2 Sons of the Forest Early Access ist die richtige Entscheidung!

Kerbal Space Program 2

1:23 Kerbal Space Program 2 zeigt im Gameplay-Trailer gescheiterte Flugversuche ins All

Genre: Simulation | Entwickler: Intercept Games | Release: 24. Februar (hier geht's zum Spiel auf Steam - Early Access)

Auch der Raumfahrt-Simulator geht mit Kerbal Space Program 2 in die nächste Runde - und es wird deutlich komplexer als im ersten Teil. Im Nachfolger baut ihr nicht nur eigene Raketen und erkundet das Sonnensystem, sondern könnt sogar ganze Planeten kolonisieren.

Auch die Reise in andere Sonnensysteme soll möglich sein, indem ihr an Weltraumdocks riesige Schiffe mit futuristischen Antrieben baut. Ob das Feature aber bereits zum Early Access Release vorhanden ist, ist fraglich.

Weitere Releases der Woche

Montag, 20. Februar

My Dream Setup: In diesem Spiel bastelt ihr aus zahlreichen verschiedenen Möblen, Computern und Dekoobjekten euer perfektes Zockerzimmer zusammen.

Dienstag, 21. Februar

Like a Dragon: Ishin: Als Samurai im Japan des 19. Jahrhunderts kämpft ihr für Gerechtigkeit und sucht im malerischen Kyoto nach dem Mörder eures Vaters.

Warum das ganze ziemlich gut gelungen ist, lest ihr im Test:

4 19 Test Yakuza stellt mit Like a Dragon alles auf den Kopf

Mittwoch, 22. Februar

Redemption Reapers: Mittelalter, Rollenspiel & ein cooles Dark Fantasy Setting: als Leiter einer kleinen Brigade müsst ihr euch gegen einfallende Monsterlegionen behaupten, die in der düsteren Welt eine Nation nach der anderen vernichten.

Donnerstag, 23. Februar

Blood Bowl 3: Was wie ein Football-Spiel mit Warhammer-Völkern aussieht, ist eigentlich ein knüppelhartes Taktikspiel, in dem ihr mit klugen Spielzügen und fiesen Tricks zum Touchdown gelangen müsst.

1:07 Blood Bowl 3 zeigt, wie hart es auf dem fantastischen Football-Feld zugehen kann

Grim Guardians: Demon Purge: Ein Old-School-Plattformer, der ganz klar von Castlevania inspiriert wurde - ihr hüpft und kämpft euch durch das Schloss eines fiesen Vampirs und müsst in schicker Pixeloptik viele Bosse besiegen.

Chef Life: In dieser Simulation leitet ihr ein Restaurant, managt das Personal, stellt die Speisekarte zusammen und schwingt in Minispielen sogar selbst den Kochlöffel.

Freitag, 24. Februar

Octopath Traveller 2: Das neue Rollenspiel von Square Enix führt euch zurück in die Welt Solistia, in der ihr die Geschichte erneut aus der Perspektive von acht verschiedenen Charakteren erlebt.

The Pale Beyond: Ihr übernehmt in diesem Survivalspiel die Rolle des Leiters einer Expedition, die in der eisigen Arktis strandet und fortan ums Überleben kämpfen muss.

Diese Woche gibt's eine riesige Auswahl an spannenden Spielen. Auf welches freut ihr euch am meisten? Schreibt es uns in die Kommentare!