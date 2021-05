Die letzte Mai-Woche dreht nochmal ordentlich auf, was neue PC-Spiele betrifft. Bei Steam schlagen jede Menge spannender Titel auf, darunter die Open-World-Hoffnung Biomutant, das Strategiespiel Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground und die LKW-Simulation Truck Driver.

Daneben gibt es natürlich noch einen Berg weniger bekannter Neuerscheinungen - wir haben für euch die spannendsten Releases der kommenden Woche rausgesucht, zur Liste geht es direkt hier.

Biomutant

Release: 25. Mai 2021 | Store: Steam, Epic | Genre: Action-Rollenspiel

Darum geht's: Biomutant steckt euch in die Haut eines mutierten Tierwesens, das ihr im Editor erstmal anpasst, je nachdem, ob ihr lieber dickere Muskeln oder ein breiteres Grinsen haben wollt. Das hat direkten Einfluss auf eure Startwerte, zum Beispiel Stärke, Lebenskraft oder Charisma. Später verändert ihr Aussehen und Werte noch weiter, indem ihr Mutationen durchlauft.

Offene Spielwelt: Das eigentliche Highlight soll aber die offene Spielwelt mit ihren verschiedenen Biomen werden. Jede Zone soll ihr eigenes Wetter und ihre eigenen Gefahren mitbringen, etwa Hitze oder radioaktive Strahlung. Sechs verschiedene Völker leben in dieser Welt, mit ihnen könnt ihr euch entweder verbünden oder anlegen. Eure Entscheidungen sollen dann wiederum die Geschichte beeinflussen.

Spielerische Features: Kämpfe, Loot und Crafting sollen die zentralen Features sein, auf die sich Biomutant konzentriert. Es gibt eine Vielzahl verschiedener Knarren, die ihr bis ins letzte Details aufmotzen könnt - vorausgesetzt, ihr habt die richtigen Zutaten bei der Hand.

77 14 Mehr zum Thema Biomutant: FAQ zum Action-Rollenspiel

Weitere spannende Releases der Woche

Warhammer Age of Sigmar: Strom Ground: Das erste Strategie-Spiel aus dem Age-of-Sigmar-Universum, das auf dem Tabletop-Spiel basiert. Ihr schlagt euch in Rundenschlachten gegen KI-Gegner oder im Online-Multiplayer in 1-vs-1-Kämpfen. Eine Fraktion sind die geisterhaften »Nighthaunt«:

Truck Driver: Spannend für diejenigen unter euch, die mal in eine Karriere als LKW-Fahrer reinschnuppern wollen. Ihr erbt den Lastwagen eures Vaters und baut euch dann nach und nach den perfekten Truck zusammen, mit dem ihr Aufträge aller Art erfüllt.

Noch mehr neue PC-Spiele der Woche

Ab Dienstag, den 25. Mai 2021

Biomutant: Action-Rollenspiel mit offener Welt, in dem ihr ein mutiertes Tierchen steuert und für den Erhalt der Welt kämpft.

Maneater: Ihr kennt Der Weiße Hai? Dann wisst ihr ziemlich genau, worum es in Maneater geht - nur dass ihr der Riesenfisch mit Appetit auf Menschlein seid. Das Spiel war ein Jahr lang Epic-exklusiv und erscheint nun auch bei Steam, unseren Test zum Chaos-Spiel findet ihr hier.

King of Seas: Action-Rollenspiel, das euch in eine prozedural generierte Inselwelt wirft. Ihr wollt Schätze erobern, Rache nehmen und König der Piraten werden? Es gibt eine kostenlose Demo, mit der ihr King of Seas erstmal ausprobieren könnt.

Capcom Arcade Stadium: Eine Sammlung von alten Arcade-Klassikern, inklusive Online-Ranglisten und Retro-Charme.

An Airport for Aliens Currently Run by Dogs: Augenzwinkerndes Adventure, in dem ihr euch mit Stockfotos von knuffigen Hunden unterhaltet, die die gesamte Gesellschaft leiten. Sieht ziemlich abgedreht aus und eignet sich wahrscheinlich nur für Spieler mit besonderem Humor.

Ab Mittwoch, den 26. Mai 2021

Castle Flipper: Wolltet ihr schon immer mal eure eigene Mittelalter-Festung einrichten? Dann könnte euch der Baukasten Castle Flipper gefallen, in dem ihr eine eroberte Burg wieder flott macht.

Ab Donnerstag, den 27. Mai 2021

Alle neuen Spiele im Mai 2021

Ein letztes Mal bauen wir hier die Monatsübersicht über den gesamten Mai ein, ab nächster Woche geht es dann schon mit dem Juni weiter. Hier seht ihr nochmal alle wichtigen Neuerscheinungen im kompakten Überblick:

Die neuen Konsolen-Spiele des Monats findet ihr wie immer bei den Kollegen von GamePro. Sie stellen euch die spannendsten Releases für Switch, PlayStation und Xbox vor.