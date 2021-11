Was versüßt einen Montag mehr als eine Liste voller spannender PC-Releases, auf die wir uns diese Woche freuen können? Wir haben für euch zwei Highlights und jede Menge spannender Spiele aus der zweiten Reihe, die bei Steam und Co. erscheinen. Viel Spaß beim Stöbern!

Highlight 1: Battlefield 2042

Genre: Shooter | Release: 19. November 2021 | Entwickler: DICE | Plattform: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

Okay, viele tausend Spieler drehen jetzt schon ihre Runden auf den Maps von Battlefield 2042. Der Soft Launch von Battlefield 2042 fand am 12. November 2021 statt, Zugang bekommen zum Beispiel Abonnenten von EA Play Pro. Für alle öffnen sich die Pforten dann am Freitag, den 19. November.

Battlefield 2042 verspricht monumentale Zerstörung, abgedrehte Action, interessante Spezialisten und vieles mehr. Aber ob das Ganze überhaupt Spaß macht? Derzeit häufen sich die Beschwerden über technische Mängel, Bugs und Balancing-Probleme. Auch wir sind noch nicht überzeugt, aktuell testen wir den Shooter für euch ausführlich unter Live-Bedingungen:

Wie immer empfehlen wir euch, mit Vorbestellungen vorsichtig zu sein und die Lage zum finalen Release abzuwarten. Ob ein eventueller Day-One-Patch die aktuellen Probleme von Battlefield beheben kann, ist ungewiss.

Highlight 2: Sherlock Holmes: Chapter One

Genre: Open-World-Adventure | Release: 16. November 2021 | Entwickler: Frogwares | Plattform: PC, PS5, Xbox Series X/S

Sherlock Holmes: Chapter One - Concept Artworks zeigen die neue Open World ansehen

Ihr mögt Krimis und Open Worlds? Dann solltet ihr Sherlock Holmes: Chapter One unbedingt im Auge haben! Darin spielen wir eine junge und relativ unerfahrene Version des künftigen Meisterdetektivs. Wir lösen Fälle auf einer hübschen Insel im Mittelmeer, lernen interessante NPCs kennen, verkleiden uns je nach Anlass – und setzen auch mal unsere Fäuste als Argument ein.

Dieses Gameplay-Video gibt euch schon mal einen guten Überblick, was euch im Sherlock-Prequel erwartet. Übrigens, falls ihr euch wundert: Es erscheint auch noch eine Version für die LastGen-Konsolen, allerdings erst irgendwann 2022.

Die spannendsten Releases der Woche vom 15. bis 19. November 2021

Ab Montag, 15. November

Car Detailing Simulator: Prologue: Ihr poliert vergessene Oldtimer zu neuem Glanz auf. Die Simulation ist kostenlos bei Steam erhältlich, eine kostenpflichtige Vollversion soll demnächst erscheinen.

Moncage: Falls ihr Lust habt, eure Gehirnwindungen ein bisschen zu verknoten, schaut euch mal dieses interessante Puzzle-Adventure an.

Ab Dienstag, 16. November

The Last Stand: Aftermath: Knackiges Singleplayer-Roguelike, in dem ihr mit einem Zombievirus infiziert seid, eure Kameraden aber noch retten könnt. Wenn ihr sterbt, nimmt ein anderer Überlebender euren Platz ein und ihr legt von Neuem los.

Sherlock Holmes: Chapter One: Alles Wichtige erfahrt ihr oben, steht hier nur nochmal als kleine Erinnerung in der Liste.

Grow: Song of the Evertree: Ihr hütet und hegt in diesem Aufbau-Adventure einen Weltenbaum, erkundet eine bunte Welt und baut euch eigene Welten auf - sogar eure eigene Stadt.

Tavern Master: Wolltet ihr schon immer eure eigene Mittelalter-Taverne führen? Dann ist das hier genau das richtige Aufbauspiel für euch. Eine kostenlose Demo gibt's auch bei Steam.

Countryballs Heroes: Die kugelrunden Charaktere sind ein Überbleibsel aus der Meme-Phase der 2010er. Ihr kämpft als Countryball eurer Wahl gegen die anderen, natürlich weit unterlegenen Länder. Es kann nur einen an der Spitze geben!

Surviving the Aftermath: Nochmal Überleben, nochmal Post-Apokalypse. Das Survival-Spiel von Paradox Interactive hat im Early Access eher gemischte Bewertungen eingefahren.

Ab Mittwoch, 17. November

Motorcycle Mechanic Simulator 2021: Simulation, in der ihr eure eigene Motorradwerkstatt aufbaut, leitet und (hoffentlich) zum Erfolg führt.

Warhammer Age of Sigmar: Tempestfall: Es erscheint mal wieder ein Spiel mit Warhammer-Lizenz, diesmal aber ausschließlich für VR. Ihr schwingt Schwerter und Streitkolben gegen die feindlichen Horden oder entfesselt magische Kräfte.

Ab Donnerstag, 18. November

Myth of Empires: Multiplayer-Sandbox mit riesiger Welt, in der ihr lebensfeindliche Umgebungen meistert und zum Helden aufsteigt. Startet erstmal in den Early Access bei Steam.

Undungeon: Action-Rollenspiel, das trotz Pixeloptik ziemlich detailreich daher kommt. Scheint was für Fans der alten RPG-Klassiker zu sein.

Ab Freitag, 19. November

Battlefield 2042: Der finale Launch des heiß erwarteten Shooters. Oben im Highlight lest ihr alle wichtigen Infos.

Wenn ihr lieber gleich den gesamten Monat in der Übersicht haben wollt, dann schaut euch gerne mal unser Video zu den November-Releases an!

Ist diesmal was für euch dabei? Oder wartet ihr lieber auf kommende Woche, wenn Der Landwirtschafts-Simulator 22 erscheint - und ein neues Asterix-Spiel? Schreibt es uns gern in die Kommentare!