Neu bei Steam: Diesen Strategie-Geheimtipp habt ihr wahrscheinlich nicht auf dem Schirm

Wie immer starten wir den Montag mit einem Ausblick auf die neuen Spiele-Releases der Woche. Nachdem vergangene Woche die Fans von Horror-Shootern so richtig auf ihre Kosten gekommen sind, könnten diese Woche die Strategie-Fans dran sein, denn es wartet der neueste Ableger einer beliebten Serie auf euch.

Highlight der Woche: Spellforce: Conquest of Eo

10:33 Das neue Spellforce könnte ein echter Strategie-Geheimtipp werden

Genre: Strategie | Entwickler: Owned by Gravity | Release: 3. Februar 2023 (hier geht's zum Spiel bei Steam)

Die Spellforce-Serie kennt ihr garantiert für ihren durchaus einzigartigen Mix aus Echtzeitstrategie und Rollenspiel. Auch der neueste Ableger Spellforce: Conquest of Eo setzt auf einen spannenden Genre-Mix - doch statt Echtzeitstrategie werden hier 4X-Strategie und rundenbasierte Kämpfe mit Rollenspielelementen verbunden.

In der prozedural generierten Story-Kampagne seid ihr ein Magieschüler, dessen Meister vom Magierzirkel verschleppt wurde. Ihr tretet sein Erbe an, erweitert kontinuierlich eure Domäne, erforscht dutzende Zauber und rekrutiert über 100 verschiedene Einheiten für eure Armee. Allerdings kann eine Truppe immer nur aus bis zu fünf Einheiten und einem Helden bestehen, sodass die Gefechte recht übersichtlich bleiben.

Unser Maurice hatte in den ersten Spielstunden bereits viel Spaß, wie ihr im Video oben sehen könnt. Auch Strategie-Experte Reiner Hauser sieht im neuen Spellforce viel Potenzial - mehr Infos dazu gibt's in unserer Preview:

22 13 Mehr zum Thema Statt Spellforce 4 gibt's 4X und das spielt sich schon richtig rund

Weitere Steam-Releases der Woche

Montag, 30. Januar

Backfirewall: In diesem Adventure seid ihr eine Software in einem Smartphone und müsst euren Freund, das Betriebssystem, vor einem bevorstehenden Update schützen.

The King's Dilemma: In dieser Politik-Sim seid ihr Teil des Rates eines mittelalterlichen Königs und müsst ihm bei schweren Entscheidungen unterstützen. Ob von euren Ratschlägen wirklich das Königreich profitiert oder ihr selbst, bleibt euch überlassen.

Dienstag, 31. Januar

Undisputed: Endlich gibt's eine authentische Boxsimulation auf dem PC, deren Gameplay an die Fight Night- und UFC-Spiele von EA Sports erinnert. Das Indie-Spiel hat sogar Lizenzen, sodass über 50 echte Kämpfer wie Muhammad Ali und Tyson Fury mit an Bord sind.

1:54 Undisputed: Neue Box-Simulation mit über 50 echten Lizenzkämpfern angekündigt

Superfuse: Bei diesem Action-RPG steht die Charakterentwicklung mit zig Möglichkeiten zur Individualisierung voll im Fokus.

Season: A Letter to the Future: In diesem schicken Adventure erkundet ihr als ein Mädchen aus einem abgeschiedenen Dorf die Welt. Doch der Fahrrad-Roadtrip verläuft nicht so friedlich, wie es zunächst den Anschein hat.

SpongeBob Schwammkopf: The Cosmic Shake: Das nächste Jump'n'Run mit dem witzigen Schwamm und seinem Kumpel Patrick, in dem die beiden nicht nur ihre Heimat Bikini Bottom unsicher machen.

Second Front: Von Publisher MicroProse kommt diese Strategie-Sandbox, mit der ihr im Zweiten Weltkrieg eigene Schlachten erstellt und anschließend auf Steam teilen könnt.

Inkulinati: In diesem abgedrehten Taktikspiel kämpfen mittelalterliche Zeichnungen in rundenbasierten Kämpfen. Schaut euch am besten den Trailer an:

0:36 Das höchst ungewöhnliche Mittelalter-Spiel Inkulinati hat endlich ein Release-Datum

Mittwoch, 1. Februar

Dimensions: Dreadnought Architect: In dieser Weltraum-Sandbox dreht sich alles um den Bau eines riesigen Schlachtschiffes, mit dem ihr dann Roguelike-Abenteuer im Weltraum erlebt.

Donnerstag, 2. Februar

Your Ony Move Is Hustle: In diesem 2D-Fighting-Game steuert ihr eure Figur nicht selbst, sondern programmiert eure Figur mit einer Vielzahl von Moves und Fertigkeiten

Trackmania: Der aktuelle Free2Play-Ableger der Rennspielserie schafft es nun auch auf Steam.

Perish: In diesem schicken Koop-Shooter metzelt und schießt ihr euch durch Horden von Feinden und besiegt mächtige antike Bosse.

Deliver Us Mars: Das Sci-Fi-Adventure ist Fortsetzung zu Deliver Us The Moon, das vor einigen Jahren mit einer packenden und emotionalen Story fesseln konnte.

0:57 Deliver Us Mars: Kurz vor Launch gibt's noch einen letzten Trailer zum Story-Abenteuer

Freitag, 3. Februar

Heavyarms Assemble: WWII: Zum Abschluss gibt's noch ein Weltkriegs-Echtzeitstrategiespiel, das euch mit einem umfangreichen Panzer-Editor überzeugen will.

Auf welches Spiel freut ihr euch diese Woche besonders? Schreibt es uns in die Kommentare!