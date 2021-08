Eine neue Woche, ein Haufen neuer PC-Spiele: Diesmal sind viele spannende Releases dabei, egal ob ihr Bock auf Rollenspiele, Strategie, Simulationen oder Action habt. Die zwei großen Highlights stellen wir euch direkt vor, weiter unten findet ihr dann unsere Liste mit den wichtigsten Neuerscheinungen und interessanten Geheimtipps.

Highlight #1 der Woche: Naraka: Bladepoint

Genre: Action | Release: 12.August 2021 | Plattform: PC | Entwickler: 24 Entertainment

For Honor gemischt mit Overwatch und Sekiro, verpackt in einem Mittelalter-Fernost-Setting - Naraka: Bladepoint ist ein ziemlich ungewöhnliches Battle Royale aus China. Bis zu 60 Spieler bekämpfen sich auf einer Map, suchen sich bessere Ausrüstung zusammen und flüchten vor den immer enger werdenden Kartengrenzen.



Ihr wählt einen vorgefertigten Helden (Assassine, Wächterin, Mönch und so weiter) aus, dürft aber anschließend das Aussehen eurer Figur selbst anpassen. Das verspricht einiges an optischer Abwechslung, auch wenn mehrere Spieler sich für die gleiche Klasse entscheiden. Jeder Charakter bringt eigene Spezialfähigkeiten mit, darf sich aber natürlich auch mit Klingen durch die Gegner schnetzeln. Wer wenig Lust auf Nahkampf-Duelle hat, greift auf Armbrust oder Bogen zurück. Oder ihr wechselt je nach Matchlage eure Taktik.



Naraka: Bladepoint ist eindeutig das meisterwartete Spiel der Woche, wenn man sich die Zahlen bei SteamDB anschaut. Schon in der Demo stürzten sich mehr als 180.000 Spieler ins Gefecht, die Vorbestellungen sorgten sogar für einen Platz in den Steam-Verkaufscharts. Warum es trotzdem gute Gründe gibt, mit etwas Vorsicht an das Spiel heranzugehen, erklärt Elena in ihrer Analyse:

Highlight #2 der Woche: AC Valhalla: Belagerung von Paris

Genre: Action-Adventure | Release: 12. August 2021 | Plattform: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S | Entwickler: Ubisoft Montreal

Der finale DLC im ersten Season Pass für Assassin's Creed Valhalla erscheint am 12. August und schickt euch in den Krieg gegen den mächtigen Frankenkönig Karl den Dicken. Eivor setzt mitsamt der treuen Wikinger-Crew ins heutige Frankreich über, wo die Dänen die Hauptstadt Pairs belagern.



Spielerisch erwartet euch eine Mischung aus Bekanntem und Neuheiten. Zum Beispiel erkundet ihr wie schon in Zorn der Druiden eine ganz neue Karte, erledigt Quests, kämpft gegen die Truppen des Königs und sammelt jede Menge Kram ein. Seit dem Sigrblot-Festival dürft ihr außerdem die neuen Einhandschwerter schwingen.



Falls ihr den Season Pass nicht besitzt, dann könnt ihr Belagerung von Paris auch einzeln kaufen. Alle bekannten Infos zur Erweiterung findet ihr hier in unserer DLC-Übersicht:

Weitere spannende Releases der Woche

Zwar kein neues Spiel, aber nicht zu vergessen: In Call of Duty: Warzone und Black Ops: Cold War startet diese Woche Season 5. Ab dem 12. August 2021 geht es los, alle Infos findet ihr in unserem Season-5-FAQ.

Montag, 9. August 2021

City of Gangsters: Endlich könnt ihr euer eigenes Mafia-Imperium aufbauen. Und zwar in den USA der 1920er.

Glyph: Ungewöhnlicher Puzzle-Plattformer, in dem ihr einen mechanischen Käfer durch eine rätselhafte Postapokalypse steuert. Bei Steam gibt's auch eine kostenlose Demo.

Dienstag, 10. August 2021

Carrier Command 2: Das Remake eines Amiga-Hits von 1988 wird ein Mix aus Flugsimulation und Echtzeitstrategie. Eine VR-Version gibt's auch.

Patron: Hübsches Aufbauspiel, in dem eure Entscheidungen wichtig sind. Neben dem Städtebau müsst ihr euch um ein komplexes Sozialgefüge kümmern.

Lawn Mowing Simulator: Es gibt für alles einen Simulator, also natürlich auch für's Rasenmähen. Stilecht im britischen Vorstädtchen. Sieht ziemlich spaßig aus.

Mech Armada: Rundenstrategie, Postapokalypse, Mechs gegen Aliens - könnte durchaus was für Genre-Fans werden. Startet bei Steam erstmal in den Early Access.

Black Book: Rollenspiel, das sich bei der selben Mythologie bedient wie The Witcher und euch knallharte Entscheidungen abverlangt. Unser Test verrät, wer es nicht verpassen sollte:

Mittwoch, 11. August 2021

Car Mechanic Simulator 2021: Die nächste neue Simulation der Woche, in der ihr euer Werkstatt-Imperium errichtet und euch unter Motorhauben austobt. Unser Genre-Experte Florian empfiehlt es jedem Fan von Technik-Sims.

Glitchpunk: Wer sich eine Neonhochzeit von GTA 2 und Cyberpunk wünscht, soll mit Glitchpunk glücklich werden. Das Actionspiel will euch mit Schießereien, Dystopie und tiefgründiger Story überzeugen. Erstmal ist Early Access angesagt.

Donnerstag, 12. August 2021

Naraka: Bladepoint: Falls ihr direkt zur Liste gesprungen seid, nur der Vollständigkeit halber. Asia-Battle-Royale trifft Heldenshooter, war schon in der Demo ein Steam-Hit.

AC Valhalla: Belagerung von Paris: Auch dieses Highlight haben wir oben schon ausführlich vorgestellt.

Foreclosed: Noch mehr Cyberpunk-Action, diesmal als eine Art interaktiver Comic.

Fire Tonight: Wie schafft man es, aus einer brennenden Stadt zu entkommen, den Partner zu retten - und das alles ohne Handy? Interessantes Indie-Puzzle.

The Plane Effect: Ausgerechnet an eurem letzten Arbeitstag bekommt ihr es mit einer kosmischen Kreatur zu tun, die die Realität um euch herum verzerrt. Mix aus Iso-Adventure, Puzzlespiel und Horror.

Freitag, 13. August 2021

White Hell: Retro-Shooter der aussieht, als wäre er den 90ern entsprungen. Spielt in einer dystopischen Version von Finnland. Wenn euch Ultrakill gefällt, könnte White Hell was für euch sein.

Paw Patrol The Movie: Adventure City Calls: Das niedliche Gegenprogramm, inspiriert vom Animationsfilm Paw Patrol. Wohl eher was für Kinder, ihr könnt mit dem Nachwuchs im Koop zusammen spielen. Geht nur mit Controller, nicht mit Maus und Tastatur.

Weitere Releases im August

Falls ihr noch mehr spannende Neuerscheinungen sucht: Unsere Monatsvorschau verrät, welche Spiele im August 2021 noch rauskommen.

Auf welches neue Spiel freut ihr euch diese Woche am meisten? Habt ihr noch interessante Releases auf dem Radar, die in unsere Liste gehören? Dann gerne ab in die Kommentare damit!