Ihr liebt Rollenspiele oder Strategie - vielleicht sogar beides? Dann haben wir in dieser Release-Woche gute Nachrichten für euch! Zwar fehlen die ganz großen Namen unter den neuen PC-Spielen, aber dafür haben spannende, kleinere Spiele die Chance zu glänzen.

Gloomhaven und Spire of Sorcery vermischen RPG und Taktik miteinander, außerdem gibt's Nachschub bei Rundenstrategie und Echtzeit. Und natürlich wird Halloween allmählich sichtbar - House of Ashes bringt die passende Horrorstimmung auf den Bildschirm. Wir haben die spannendsten PC-Releases der Woche für euch in der Übersicht!

Highlight der Woche: Gloomhaven

Moment mal, war Gloomhaven nicht dieses unglaublich komplexe Brettspiel, das zehn Kilo wiegt und damit auch als formidables Katapultgeschoss dienen könnte? Ja, stimmt. Inzwischen ist es aber auch ein PC-Rollenspiel, das schon seit 2019 im Early Access bei Steam läuft. Jetzt steht der finale Release an.

Worum geht’s in Gloomhaven überhaupt? Ihr übernehmt eine Söldnertruppe, entweder alleine oder, wie in der Vorlage, im Koop. Euer hehres Ziel: Gold und Beute erobern! Ihr erledigt Aufträge, kämpft in finsteren Dungeons gegen allerlei Monster und sammelt für eure Kämpfer nach und nach immer bessere Skills und Ausrüstung. Die Kämpfe laufen rundenbasiert ab, Taktik ist hier überlebenswichtig.

Schon im Early Access hat Gloomhaven 88 Prozent positive Steam-Rezensionen gesammelt. Die meisten Spieler loben die gelungene Umsetzung und dass es sich auch gut alleine spielen lässt – obwohl es im Koop natürlich viel näher an der tollen Originalerfahrung des Brettspiels ist. Die übrigens auch eure Zeit wert ist. Ihr könnt ja erstmal mit dem kleinen Bruder anfangen, empfiehlt Heiko:

Die PC-Releases der Woche vom 18. bis 22. Oktober 2021

Ab Montag, 18. Oktober

Farming Life: Eine Bauernhof-Simulation, die euch aus dem grauen Büroalltag ins gemütliche Landleben entführen will. Ihr baut und verwaltet eine immer komplexere Farm.

Grapple Hoops: Basketball, Parkour, Greifhaken – eine wilde Mischung aus Freerunning und Sportspiel.

Ab Dienstag, 19. Oktober

Ab Mittwoch, 20. Oktober

Gloomhaven: Alles wichtige lest ihr oben beim Highlight der Woche. Steht hier nur nochmal, falls ihr ungeduldig direkt zur Liste gescrollt habt.

Elyon: Das neue koreanische Online-Rollenspiel geht an den Start. Das Setting könnte vor allem Steampunk-Fans richtig gut gefallen.

They Always Run: Schicker Sidescroller, in dem ihr einen dreiarmigen Mutanten spielt. Wenn ihr mit Sci-Fi-Western was anfangen könnt, unbedingt mal anschauen.

Ab Donnerstag, 21. Oktober

Spire of Sorcery: Strategie- und Rollenspiel-Mix, in dem ihr eine Gruppe geflohener Magier durch eine gefährliche Fantasy-Welt steuert. Mit rundenkämpfen, Alchimie, Zauberkombos, Kochrezepten und moralischen Entscheidungen. Vorerst im Early Access.

Sands of Aura: Wenn Diablo und Dark Souls sich näherkommen würden, käme wohl Sands of Aura dabei raus. Ein Dungeon-Crawler mit Loot-Spirale, der sich »erbarmungslos schwer« auf die Fahne schreibt.

Disciples: Liberation: 80 Stunden Kampagne, Armeen aus 50 verschiedenen Einheiten und eine Story, auf die eure Taten Einfluss haben - der neue Disciples-Teil könnte ein echtes Festmahl für hungrige Rundenstrategen werden.

Toy Soldiers HD: Krieg mal anders. Ihr steuert Spielzeug-Truppen in Echtzeit über Schlachtfelder, die an den Ersten Weltkrieg angelehnt sind.

Tandem: A Tale of Shadows: Der Puzzle-Plattformer sieht niedlich und komplex zugleich aus. Die Rätsel basieren auf dem Zusammenspiel von Licht und Schatten und fordern euch heraus, andere Blickwinkel einzunehmen - ganz wortwörtlich.

Ab Freitag, 22. Oktober

Sword and Fairy 7: Der neue Teil einer bekannten, chinesisches Rollenspiel-Reihe. Nicht jeder Vorgänger kam so richtig gut an, aber ihr könnt ja mal die kostenlose Demo ausprobieren.

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes: Dritter Teil der Horrorserie, diesmal geht's um einen versunkenen Tempel im Irak.

Ihr schaut lieber Videos? Dann werft doch mal einen Blick in unsere Monatsvorschau, in der wir euch alle spannenden Releases im Oktober 2021 vorstellen:

Ist diese Woche bei den Releases was für euch dabei? Oder habt ihr sowieso noch genug zu spielen und arbeitet euren Pile ab? Lasst es uns gerne wissen - und verratet uns ruhig auch in den Kommentaren, falls ihr noch andere spannende Neuerscheinungen auf dem Schirm habt.