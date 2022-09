Kostenlos bei Steam + Epic: Dieses Wochenende gibt’s 5 Spiele gratis

Endlich steht das Wochenende vor der Tür - und entsprechend auch wieder eine ganze Menge kostenloser Spiele!

Bei Steam und Epic Games könnt ihr euch diesmal an fünf kostenlosen Spielen probieren, dazu gibt es noch eine ganze Menge DLCs geschenkt. Wie immer gilt: Einige Titel könnt ihr für immer behalten, andere für begrenzte Zeit spielen.

Highlight der Woche: Gloomhaven

Gloomhaven ist sicherlich eines der beliebtesten Tabletop-Rollenspiele der letzten Jahre. Dem würde garantiert auch unser Heiko zustimmen, der ein riesiger Fan ist:

103 42 Gloomhaven: Die Pranken des Löwen Heikos Geheimtipp, wie ihr eure Freunde endlich zu Nerds macht

Auch wenn es schwierig ist, die Faszination eines gemütlichen Brettspielabends zu vermitteln, macht die digitale Version einen ziemlich guten Job, wie die Steam-Nutzer befinden: Ganze 84 Prozent würden das Spiel weiterempfehlen.

Doch worum geht's überhaupt? Im Kern ist Gloomhaven ein Dungeon Crawler, in dem ihr in der Kampagne eure eigene Fantasy-Geschichte erlebt - wenn ihr wollt sogar im Koop mit Freunden.

Einerseits müsst ihr euch natürlich in rundenbasierten Kämpfen, die ein wenig an XCOM und andere Genrevertrer erinnern, durch die Ebenen der Dungeons schlagen. Andererseits werdet ihr aber auch regelmäßig vor wichtige Entscheidungen gestellt, die den Verlauf eures aktuellen Abenteuers oder sogar der ganzen Kampagne beeinflussen.

Ihr baut die namensgebende Stadt Gloomhaven auf, lasst eure Helden im Level aufsteigen und schickt sie nach getaner Arbeit in den Ruhestand, um sie durch talentierten Nachwuchs zu ersetzen. Das kann schon mal ganze Nächte an den Bildschirm fesseln.

Ihr könnt Gloomhaven bis zum 29. September 2022 um 17:00 Uhr im Epic Store gratis abstauben und dauerhaft behalte - hier geht's zum Download.

Noch mehr Gratis-Spiele & Free Weekends

Kostenlose Spiele

Ark: Survival Evolved: Das Survival-Spiel lässt euch nicht nur eine eigene Basis bauen, sondern auch Dinos jagen und sogar zähmen. Wer also schon immer mal auf dem Rücken eines dicken Triceratops durch die Open World reiten wollte - hier geht das!

Kostenlos abzuholen bis: 29. Septemeber, 17 Uhr (hier geht's zum Download)

Payday 2: Wer mit Fantasy oder Dinos nichts anfangen kann, aber trotzdem was mit Freunden erleben will, könnte mit ihnen in Payday 2 Banken, Juweliere und Co. überfallen. Die Beute wird dann natürlich in coole Gadgets und mächtige Waffen investiert.

Kostenlos spielbar bis: 26. September, 19 Uhr (hier geht's zum Download)

Spiderheck: Direkt zum Release lässt euch Spiderheck seine Vollversion antesten, nachdem die Demo bereits viele Fans gewinnen konnte. Hier spielt ihr eine Spinne, die Lichtschwerter und andere Waffen schwingt und damit ziemlich coole Kills vollführt. Noch Fragen?

Kostenlos spielbar bis: 26. September, 19 Uhr (hier geht's zum Download)

Midnight Ghost Hunt: In diesem Multiplayer-Titel seid ihr entweder Geist oder Geisterjäger. Die Gejagten müssen sich bis Mitternacht verstecken und ums Überleben kämpfen - doch wenn die Geisterstunde schlägt, wird der Spieß umgedreht.

Kostenlos spielbar bis: 26. September, 19 Uhr (hier geht's zum Download)

Kostenlose DLCs

World of Warships: Aktuell könnt ihr kostenlose Schiffe für die Multiplayer-Seeschlachten abgreifen. Amerikanische Freiheit enthält drei US-Schiffe, Weg des Kriegers drei Gefährte der japanischen Marine.

Rebel Inc.: Escalation: Diese Stragie-Sim der Plague-Inc.-Macher verschenkt seinen neuesten DLC Sand & Geheimnisse direkt zum Release.

Free2Play-Tipp zum Wochenende

Kein Gratis-Game im klassischen Sinne, aber definitiv einen Blick wert: Der neue Free2Play-Shooter Gundam Evolution mischt gerade Steam gehörig auf und kann einen Tag nach seiner Veröffentlichung bereits Spielerzahlen von über 55.000 gleichzeitigen Spielern vorweisen.

Was euch im Mech-Shooter erwartet, erklären wir euch in unserem Artikel - oder ihr schaut euch einfach das eingebettete Video an, in dem wir für euch eine komplette Partie absolvieren.