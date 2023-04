Im April erscheinen 8 Spiele auf Steam, die ihr unbedingt auf dem Zettel haben solltet

Die spannendsten Steam-Releases im April 2023 auf einen Blick.

Während der Frühling noch auf sich warten lässt, feuert Steam im April mit interessanten Bau- und Lebenssimulationen um sich. Auch Story-Fans können sich auf absolute Highlights freuen. In diesem Artikel fassen wir für euch die interessantesten Spiele-Releases des Monats zusammen.

Highlight des Monats: Star Wars Jedi: Survivor

1:45 Star Wars: Jedi Survivor verrät, wie es fünf Jahre nach Fallen Order weiter geht

Release : 28.April

: 28.April Preis : 70 Euro

: 70 Euro Hier geht’s zum Spiel auf Steam)

Star Wars Jedi: Survivor setzt fünf Jahre nach den Geschehnissen von Star Wars Jedi: Fallen Order an. Ihr schlüpft erneut in die Rolle des Jedi-Ritters Cal Kestis und müsst vor den Schergen des Imperiums fliehen. Wie bereits im Vorgänger könnt ihr euch auf eine herzerwärmende und actionreiche Geschichte freuen. Auch das Gameplay schließt nahtlos an den ersten Teil an: Herausfordernde Macht- und Lichtschwertkämpfe stehen an der Tagesordnung.

Alle wichtigen Informationen zu EAs neustem Star-Wars-Spiel haben wir in einem separaten Artikel zusammengefasst.

Weitere interessante Neuerscheinungen im April 2023

Crab Champions: Bei diesem schnellen Third-Person-Shooter mit Roguelike-Elementen ist es euer Ziel, gemeinsam mit bis zu drei Freunden zur stärksten Krabbe des Strandes zu werden. (Release: 1. April | Preis: 10 Euro | Hier geht’s zum Spiel auf Steam)

Meet Your Maker: Bei diesem Bau- und Überfallspiel in einer postapokalyptischen Welt ist es euer Ziel, eine möglichst uneinnehmbare Festung zu bauen und gleichzeitig in die Festung anderer Spieler einzudringen. (Release: 4. April | Preis: 30 Euro | Hier geht’s zum Spiel auf Steam)

Miniland Adventures : Bei diesem knuffigen Open-World-Sandbox-Spiel im Pixel-Look baut ihr nicht nur Felder, Häuser und Ställe, sondern gleich die ganze Welt. Den Prolog könnt ihr jetzt bereits kostenlos spielen. (Release: 10. April | Preis: unbekannt | Early-Access | Hier geht’s zum Spiel auf Steam)

: Bei diesem knuffigen Open-World-Sandbox-Spiel im Pixel-Look baut ihr nicht nur Felder, Häuser und Ställe, sondern gleich die ganze Welt. Den Prolog könnt ihr jetzt bereits kostenlos spielen. (Release: 10. April | Preis: unbekannt | Early-Access | Hier geht’s zum Spiel auf Steam) Sherlock Holmes The Awakened: Bei diesem Detektivspiel schlüpft ihr in die Rolle von Sherlock Holmes und ermittelt in der Welt von Cthulhu wegen einer Reihe von Vermisstenfällen in Europa und den USA. (Release: 11.April | Preis: 40 Euro | Hier geht’s zum Spiel auf Steam)

Minecraft Legends: Bei diesem Fantasy-Taktikspiel im Minecraft-Universum ist es eure Aufgabe, die Oberwelt vor den bösen Piglingen zu beschützen. Das geht wahlweise auch mit oder ohne eure Freunde. (Release: 18. April | Preis: 40 Euro | Hier geht’s zum Spiel auf Steam)

Survival: Fountain of Youth : In diesem Singleplayer-Survivalspiel müsst ihr als Schiffbrüchiger im 16. Jahrhundert auf einer karibischen Insel um euer Überleben kämpfen und herausfinden, was mit ihren vorigen Bewohnern geschehen ist. (Release: 19.April | Preis: unbekannt | Early Access | Hier geht’s zum Spiel auf Steam)

: In diesem Singleplayer-Survivalspiel müsst ihr als Schiffbrüchiger im 16. Jahrhundert auf einer karibischen Insel um euer Überleben kämpfen und herausfinden, was mit ihren vorigen Bewohnern geschehen ist. (Release: 19.April | Preis: unbekannt | Early Access | Hier geht’s zum Spiel auf Steam) Roots of Pacha: Bei dieser Farming- und Lebenssimulation im Pixel-Look ist es eure Aufgabe, eine florierende Gemeinschaft zu errichten. Insgesamt hat es sehr viele Ähnlichkeiten mit Stardew Valley. (Release: 25.April | Preis: unbekannt | Early Access | Hier geht’s zum Spiel auf Steam)

Welches Spiel wird auf eurer Wunschliste landen? Hattet ihr den den einen oder anderen Release-Titel aus dem April vielleicht sogar schon auf dem Zettel? Welches ist euer Highlight und welches Spiel spricht euch aktuell überhaupt gar nicht an? Haben wir ein Highlight vergessen? Lasst es uns wissen und schreibt's in die Kommentare!