Star Wars Jedi Survivor: Release-Termin und Vorbesteller-Boni durch Steam geleakt

Der Release-Termin zu Jedi: Survivor ist geleakt! Wann genau Cal Kestis im kommenden Jahr zurückkehren soll, wissen wir durch Steam: Am 15. März 2023 soll das neue Star Wars-Spiel erscheinen, während ebenfalls Infos zu den Vorbesteller-Boni und den Systemanforderungen durchgesickert sind.

Wir liefern euch alle neuen (und aktuell noch inoffiziellen) Infos zu Star Wars Jedi: Survivor. Übrigens lässt erstes Gameplay zum Spiel von Respawn Entertainment nicht mehr lange auf sich warten: Am 8. Dezember zückt Cal Kestis zu den Game Awards 2022 wieder das Lichtschwert. Was euch bei der Veranstaltung sonst noch erwartet, erfahrt ihr hier:

The Game Awards 2022 So verfolgt ihr den Gameplay-Reveal von Jedi: Survivor

Was wir jetzt über Jedi: Survivor wissen

Neue Infos durch Steam geleakt: Die neuen Erkenntnisse zu Jedi: Survivor kommen nicht von irgendwo. Tatsächlich sind die Info zu Release und Co. wohl zu früh auf Steam veröffentlicht worden und wurden kurz darauf wieder entfernt. Natürlich vergisst das Internet nicht und Screenshots auf Plattformen wie Twitter konnten die Daten für alle anderen festhalten.

Wann ist der Release?

Laut dem Steam-Leak soll Star Wars Jedi: Survivor am 15. März 2023 erscheinen. Das ist nur bedingt überraschend, wurde der Release-Termin des Spiels bereits im Sommer dieses Jahres darauf eingegrenzt. Zwar ist das Datum derzeit nicht offiziell bestätigt, warum Jedi: Survivor mit ziemlicher Sicherheit im März 2023 erscheint, könnt ihr hier nachlesen.

Wie sehen die Vorbesteller-Boni aus?

Auf Steam sind ebenfalls die Boni für Vorbesteller und Inhalte der Deluxe Edition von Jedi: Survivor durchgesickert. So kann sich Cal Kestis mit alternativen Skins wie Luke Skywalker, Obi-Wan Kenobi und Han Solo verkleiden. Einen Screenshot zu dem optionalen Look für den Jedi-Überlebenden könnt ihr euch wie folgt ansehen:

Führt der Jedi jetzt einen Blaster?

Ihr habt richtig gesehen, die Vorbesteller-Boni für Jedi: Survivor bringen ebenfalls alternative Blaster-Skins für Cal. Dass der vom Cameron Monaghan dargestellte Jedi eine Schusswaffe führt, teaserte bereits eine offizielle Star Wars-Actionfigur im Sommer 2022 an.

Das neue und mittlerweile offiziell veröffentlichte Artwork zu Jedi: Survivor zeigt Cal Kestis ebenfalls mit einem Blaster an der Hüfte. Damit dürfen sich Spieler mit der unzivilisierten Waffe wohl auf eine neue Gameplay-Mechanik einstellen. Wie genau die aussieht, wissen wir derzeit noch nicht.

Wie fallen die Systemanforderungen aus?

Dank Steam kennen wir jetzt wohl schon auch die Systemanforderungen für den PC von Star Wars Jedi: Survivor. Wie genau die ausfallen, haben wir euch in der folgenden Tabelle übersichtlich aufgelistet.

Systemanforderungen Mindestens Empfohlen Betriebssystem Windows 10 64-bit Windows 10 64-bit Prozessor 4 Core / 8 Threads| Intel Core i7-7700 | Ryzen 5 1400 4 Core / 8 Threads| Intel Core i5 11600K | Ryzen 5 5600X Arbeitsspeicher 8 GB RAM 16 GB RAM Grafik 8GB VRAM | GTX 1070 | Radeon RX 580 8GB VRAM | RTX2070 | RX 6700 XT DirectX Version 12 Version 12 Netzwerk Breitbandinternetverbindung Breitbandinternetverbindung Speicherplatz 130 GB freier Speicherplatz 130 GB freier Speicherplatz Sound-Karte nicht erforderlich nicht erforderlich zusätzliche Informationen Internet für nicht optionale Updates erforderlich, kein Online-Spiel Internet für nicht optionale Updates erforderlich, kein Online-Spiel

Erstes Gameplay gibt es endlich diese Woche

Am 6. Dezember 2022 gibt es erstes Gameplay zu Star Wars Jedi: Survivor. Im Zuge der Game Awards dürfen wir Cal Kestis nach einer jahrelangen Wartezeit endlich wieder in Aktion sehen - wie der offizielle Twitter-Account von EA bestätigt.

Jedi: Survivor wird nämlich ebenfalls bei den Game Awards 2022 präsentiert. Damit dürften wir diese Woche auch eine Bestätigung für die eben durch Steam geleakten Infos bekommen.

Übrigens: den allerersten Trailer zu Star Wars Jedi: Survivor könnt ihr euch wie folgt ansehen:

Star Wars Jedi: Survivor - Grandioses Action-Adventure geht kommendes Jahr in die zweite Runde

Die Spiele-Zukunft von Star Wars

Interessiert ihr euch dafür, was neben Jedi: Survivor noch alles für Star Wars-Spiele in den nächsten Jahren auf uns zukommen, können wir euch natürlich weiterhelfen. In unserer großen Übersicht findet ihr alle Krieg der Sterne-Titel, die sich aktuell in Arbeit befinden - von Star Wars: Eclipse über das Remake von Kotor bis zu den neuen Projekten von Ubisoft und Respawn.

Neue Star Wars-Spiele So sieht die Gaming-Zukunft von Krieg der Sterne aus

Welche Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an die Fortsetzung zu Star Wars Jedi: Fallen Order? Welche Änderungen und Neuerungen wünscht ihr euch für den offiziellen Nachfolger? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!