Star Wars: Alle sechs Monate ein neues Spiel? Disney verfolgt laut Insider große Pläne

Wie viel Star Wars ist zu viel Star Wars? Nachdem Disney momentan alle paar Monate eine neue Krieg der Sterne-Serie veröffentlicht und es ab 2025 im Kino weitergeht, sollen wir wohl auch bald regelmäßig mit neuen Star Wars-Spielen versorgt werden.

Das will zumindest der etablierte Branchen-Insider Tom Henderson erfahren haben. Laut ihm zielt die Firma mit der Maus darauf ab, alle sechs Monate einen neuen Star Wars-Titel zu veröffentlichen. Konkret ist von jeweils einem AAA-Spiel und einem kleineren Titel pro Geschäftsjahr die Rede.

Wie glaubwürdig ist die Quelle?

Tom Henderson gehört zu den zuverlässigsten und Quellen der Gaming-Branche. Mit seinen Prognosen und Berichten zu beispielsweise Call of Duty und Battlefield traf der Insider bisher regelmäßig ins Schwarze. Hendersons Reportagen dürfen damit durchaus für voll genommen werden, wie bei allen angeblichen Leaks und Gerüchten solltet ihr aber wie immer eine offizielle Bestätigung abwarten.

Diese Star Wars-Spiele kommen auf uns zu

Acht Spiele sind offiziell angekündigt: Zum aktuellen Zeitpunkt wissen wir von insgesamt acht Krieg der Sterne-Spielen, die sich momentan bei unterschiedlichen Studios in Entwicklung befinden. Nachdem Anfang 2021 bekannt wurde, dass die Star Wars-Lizenz nicht länger exklusiv bei Electronic Arts liegt, dürfen sich Fans derzeit auf die folgenden Projekte freuen:

Was wir bisher zu diesen neuen Star Wars-Spielen wissen und was genau da auf uns zukommt, haben wir für euch in der folgenden Übersicht zusammengefasst. Übersichten zu allen neuen TV-Serien und Kinofilmen haben wir natürlich ebenfalls für euch auf Lager.

Wann startet der große Star Wars-Plan?

Mehr Star Wars-Spiele in Entwicklung? Wann genau Disney und Lucasfilm ihren Plan in die Tat umsetzen wollen, geht aus dem Bericht von Tom Henderson nicht hervor. Der Insider rechnet damit, dass sich momentan noch mehr unangekündigte Projekte in der Pipeline befinden. Immerhin wird mit manchen der bereits angekündigten Spiele nicht mit einem Release in absehbarer Zeit gerechnet.

So soll Star Wars: Eclipse unter Entwicklungsproblemen und Personalmangel leiden, während ein Bloomberg-Bericht Schwierigkeiten bei der Arbeit an der Neuauflage des Rollenspiel-Klassikers Kotor offenbarte. Henderson rechnet bei den kleineren Star Wars-Spielen wiederum mit Mobile-Titeln, aber auch Projekten der Größenordnung eines Star Wars: Squadrons.

Im Frühjahr 2023 erscheint übrigens erstmal mit Jedi: Survivor die Fortsetzung zu Jedi: Fallen Order - den Trailer dazu könnt ihr euch hier ansehen:

Was haltet ihr von Disneys angeblichen Plänen, alle sechs Monate ein neues Star Wars-Spiel zu veröffentlichen: Würdet ihr euch über so regelmäßigen Nachschub freuen? Oder wird euch die Flut von neuen Filmen, Serien und Spielen zu viel?