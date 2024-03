5 neue Steam-Hits, die ihr leicht übersehen könnt

Sind Geheimtipps noch geheim, wenn wir sie euch verraten?

Hier sind wir wieder, und ihr auch! Schön. So, ihr seid ja nicht für die Floskeln hier, sondern für handverlesene, kennergefeierte, eisgekühlte Steam-Geheimtipps vom Allerfeinsten. Und die sollt ihr auch bekommen.

Diesmal mit einem echten Rollenspiel-Highlight, futuristischem Fabrikbau im antiken China und einem komplett kostenlosen Publikumsliebling. Viel Spaß bei unseren Steam-Hits zum Wochenende!

Vielleicht könnt ihr euch auch mit Peter identifizieren, der neulich erstmal den Staub von seinem Steam-Konto wischen musste:

Schnell zum Spiel (Inhaltsverzeichnis):

Banishers

Genre: Rollenspiel | Release: 12. Februar 2024 | Preis: 49,99 Euro

12:52 Banishers: Ghosts of New Eden ist ein echtes Highlight für Fantasy-Fans

Banishers: Ghosts of New Eden schlittert gerade noch so in unsere Liste der Geheimtipps auf Steam. Passt aber, denn trotz hochwertiger Produktion erreicht das neue Story-Adventure von Don't Nod gerade einmal 3.700 gleichzeitig aktive Steam-Spieler in der Spitze.

Die sind dafür überwiegend glücklich. Deutlich über 1.000 Rezensenten geben zu 86 Prozent einen Daumen nach oben. Worum es geht? Schaut ihr im Video oben oder lest unseren famosen Test zu Banishers:

Banishers im Test Das Rollenspieljahr hat sein erstes großes Story-Highlight

Flussstadt Fabrik

Genre: Aufbau | Release: 7. Februar 2024 | Preis: 14,79 Euro

Okay, wer von euch hat den automatischen Übersetzer für den Spieletitel benutzt? Egal, immerhin beschreibt er ziemlich gut, worum es in dem Spiel geht. Ihr baut eine Fabrik. In einer Stadt. An einem Fluss. Noch dazu sehr liebevoll gestaltet und, nicht unwichtig, beliebt bei Spielern und Spielerinnen auf Steam.

Blöde Witze beiseite: River Town Factory, wie das Spiel im Englischen heißt, erschien ursprünglich mit chinesischem Titel. Worum geht's? Ihr reist in der Zeit zurück in die chinesische Antike, baut eine automatisierte Fabrik und treibt ordentlich Zukunftstechnologie voran. Später baut ihr Computer, nutzt Solarenergie und sogar Teleportationstechnik. Ganz schön abgefahren also.

Sheepy

Genre: Plattformer | Release: 6. Februar 2024 | Preis: kostenlos

0:49 Die Leute lieben Sheepy, ein kostenloses Spiel auf Steam, abgöttisch

Lasst euch nicht vom flauschigen Pelz ins Bockshorn jagen, Sheepy: A Short Adventure reißt User zu wahren Jubelstürmen hin. 99 Prozent Zustimmung auf Steam sprechen für sich. Der kurze 2D-Plattformer ist zudem komplett kostenlos.

Als Sheepy durchquert ihr eine verlorene Welt. Das wollweiche Wesen ist indes gar kein echtes Schaf, sondern ein weggeworfenes Plüschtier. Das Arme. Zum Glück erhaltet ihr im Laufe des Spiels besondere Fähigkeiten, mit denen ihr euch selbst gefährlichen Bossen stellen könnt.

SpellRogue

Genre: Deckbuilding | Release: 12. Februar 2024 (Early Access) | Preis: 15,99 Euro

Ah, ein Roguelike-Deckbuilder – eines dieser Spiele, die sich mit Slay the Spire und jüngst Balatro das Genre teilen. Dazu zählt auch SpellRogue. Kurz zusammengefasst: Ihr kämpft rundenbasiert gegen Feinde und nutzt Karten und Würfel für Angriff, Verteidigung und besondere Fähigkeiten.

So schreitet ihr immer weiter voran, bis ihr gegen immer stärkere Gegner irgendwann das Zeitliche segnet oder das Spiel gewinnt. Wie in Roguelikes üblich, bringen euch auch Tode immer irgendeine Form des Fortschritts, wodurch ihr bei einem neuem Durchlauf schon mit besseren Chancen an den Start geht.

Nidus

Genre: Action | Release: 19. Februar 2024 | Preis: 8,79 Euro

0:56 Nidus sieht fast schon zu abgedreht für unsere Augen aus

Sehr psychedelischer Look, fast schon zu schrill, aber ein Blick lohnt sich: Ganz ohne den Konsum illegaler Substanzen kommt Nidus aus. Im Stil eines Twin-Stick-Shooters navigiert ihr ein symbiotisches Wespe-Blume-Paar durch Sphären, die leicht an die Kunst der 60er-Jahre erinnern. Ihr wisst schon: Lucy in the Sky with Diamonds.

Falls eure Augen das aushalten, schaut mal in den Trailer von Nidus rein. Falls nicht, findet ihr unten ein paar Anregungen für weitere Geheimtipps. Schließlich altert dieses Format ziemlich gut, da könntet ihr auch in früheren Ausgaben ein neues Lieblingsspiel finden.

Und, habt ihr diese Woche ein interessantes Spiel für euch gefunden? Welches wollt ihr euch genauer anschauen? Habt ihr vielleicht selbst einen Geheimtipp, den ihr anderen Leserinnen und Lesern ans Herz legen möchtet? Schreibt es doch gern gleich unten in die Kommentare, wir hören immer gern eure Ansichten!