Wie wir bereits berichteten, befinden sich beim norwegischen Entwickler und Publisher Funcom (Conan Exiles) derzeit ganze sechs Projekte auf der Agenda, von denen mit Mutant Year Zero: Road to Eden bereits eines erschienen ist. Jetzt kündigte Funcom eine große Ankündigung für ein weiteres dieser Projekte an. Es geht um das Conan-Spiel von Entwickler Petroglyph, bei dem Lizenzinhaber Funcom wie bei Mutant Year Zero als Publisher fungiert.

Im Conan-Franchise ist nach Age of Conan und Conan Exiles somit nicht das letzte Wort von Funcom gesprochen. Sogar zwei Spiele im Setting des vor archaischer Männlichkeit strotzenden Barbaren befinden sich unter den fünf noch offenen Titeln.

Die Trommeln wirbeln

Für eines der beiden Conan-Projekte hat Funcom nun eine Ankündigung angekündigt. Klingt komisch, ist aber gängige Praxis in der Gaming-Industrie. Schließlich wollen Fans erst angemessen vorgewärmt werden, und Vorfreude ist ja bekanntlich nicht nur in der Weihnachtszeit die schönste Freude.

Wann findet die Ankündigung statt? Auf der eigens ins Leben gerufenen Website könnt ihr dem Countdown bis zur Ankündigung beiwohnen. Am Samstag um 19 Uhr deutscher Zeit ist es dann so weit und Funcom enthüllt das neue Spiel im Conan-Universum.

Wo kann ich zuschauen? Die Enthüllung des neuen Conan-Spiels findet auf dem Twitch-Kanal Kindafunnygames statt.

Was kann das bloß sein? Der neue Conan-Titel wird von den Strategie-Veteranen bei Petroglyph entwickelt. Somit kann man spekulieren, dass der alte Barbar einen Ausflug ins RTS-Genre unternimmt. Das Studio Petroglyph besteht teils aus Entwickler-Legenden, die bei Westwood mit Command & Conquer einst das Genre der Echtzeitstrategiespiele populär machten. Später dann, als Petroglyph, lieferten sie mit Grey Goo ein solides Oldschool-Strategiespiel ab. Doch Vorsicht: Auf gesicherte Informationen zum neuen Conan-Spiel müssen wir uns bis zur Ankündigung gedulden.

Die Leute bei Petroglyph haben derzeit alle Hände voll zu tun, schließlich kündigte EA kürzlich ein C&C-Remaster unter der Entwicklungsleitung von Petroglyph an. Unten könnt ihr euch unsere Videoanalyse zum bisherigen Infostand des »neuen« Command and Conquer anschauen.

