New World 1.5 kommt: Das steckt alles im größten Update seit Release

Erst sollte es am 29. März erscheinen, dann am 30. März: Die Rede ist von Update 1.5 für New World. Das bislang größte Update für das Online-Rollenspiel bringt auf dem Blatt Papier zahlreiche neue Inhalte, die aber derzeit weiterhin auf sich Warten lassen.

Denn kurz vor dem geplanten Release gab Amazon via Twitter bekannt, dass sich die Veröffentlichung doch noch einmal verschiebt. Wann der Patch nun erscheint, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch unklar. Die Inhalte sind hingegen längst bekannt.

Ob diese aber New World retten können, daran hat Autor André Baumgartner so seine Zweifel:

Das große Update 1.5 wird vor allem von zwei großen Highlights dominiert: Zum einen bringt Amazon die bisherige Geschichte zu Ende, zum Anderen gibt es eine neue Waffe.

Story-Finale: Herz des Sturmwinds

Im Fokus von Update 1.5 steht das letzte Kapitel der Geschichte: Ihr begebt euch nach Bruchberg und erhaltet dort von Yseult Meredith die letzte Quest. Die führt euch schlussendlich in die neue Expedition mit dem gleichen Namen. Dort begebt ihr euch in die Hauptstadt von Düsterheim und entdeckt Geheimnisse aus der Vergangenheit von Antagonistin Isabella.

Isabella ist dann auch der finale Feind, den es zu besiegen gilt. Um die Expedition abschließen zu können, müsst ihr zudem Stufe 60 sein und einen Rüstungswert zwischen 550 und 570 besitzen.

Falls ihr euch für die Geschichte von New World und dessen Kontinent Aeternum interessiert, dann findet ihr bei den Kollegen von MeinMMO eine praktische Zusammenfassung.

Neue Waffe: Donnerbüchse

Die Donnerbüchse ist eine neue Fernkampfwaffe, die ihren höchsten Schaden auf mittlere und kurze Entfernung austeilt. Die größte Besonderheit liegt darin, dass sie mit Stärke und Intelligenz skaliert, wodurch sie sich besonders für Nahkämpfer und Magier eignet.

Wie alle anderen Waffen verfügt auch die Donnerbüchse über zwei verschiedene Talentbäume:

Einschließung: Hier geht es darum, dass ihr nahe an Gegner herankommt, um ihnen aus wenigen Metern eine volle Breitseite geben zu können

Hier geht es darum, dass ihr nahe an Gegner herankommt, um ihnen aus wenigen Metern eine volle Breitseite geben zu können Chaos: Hier bleibt ihr hingegen auf Distanz und setzt auf Angriffe mit großer Flächenwirkung

Zu guter Letzt gibt es natürlich auch eine neue Questreihe für legendäre Waffen, sofern ihr Stufe 60 seid und die maximale Fertigkeitsstufe mit der Donnerbüchse erreicht.

Weitere Neuerungen

Neben den zwei offensichtlichen Highlights gibt es aber auch noch weitere Features, die mit Update 1.5 eingefügt werden:

Weltgemälde: In jedem Gebiet könnt ihr zwei verschiedene Staffeleien finden, die euch Gemälde für euer Haus freischalten

In jedem Gebiet könnt ihr zwei verschiedene Staffeleien finden, die euch Gemälde für euer Haus freischalten Orakelknochen, der Beutesammler: Ein neuer Feind durchstreift Aeternum, der an die Loot-Goblins aus Diablo erinnert. Trefft ihr den Orakelknochen, habt ihr 45 Sekunden Zeit, ihn zu erledigen und erhaltet dafür immer eine benannte Waffe und weitere Belohnungen

Ein neuer Feind durchstreift Aeternum, der an die Loot-Goblins aus Diablo erinnert. Trefft ihr den Orakelknochen, habt ihr 45 Sekunden Zeit, ihn zu erledigen und erhaltet dafür immer eine benannte Waffe und weitere Belohnungen Stinky, der Jäger: Für Spieler auf Stufe 30 gibt es im Webermoor den neuen Feind Stinky, der drei benannte Gegenstände fallen lässt

Für Spieler auf Stufe 30 gibt es im Webermoor den neuen Feind Stinky, der drei benannte Gegenstände fallen lässt Yetis: Einige Yetis der Winterkonvergenz bleiben Aeternum treu und wandern weiterhin durch die Eiwüste

Einige Yetis der Winterkonvergenz bleiben Aeternum treu und wandern weiterhin durch die Eiwüste Überarbeitete Gebiete: Die Grenzenlose Insel und Adrometus wurden in Sachen Layout und Feinden ein Stück weit verändert

Die Grenzenlose Insel und Adrometus wurden in Sachen Layout und Feinden ein Stück weit verändert Passive Regeneration: Bisher habt ihr in New World nach Kämpfen nicht automatisch Lebenspunkte regeneriert. Das ist nun vorbei, denn fortan erhaltet ihr außerhalb von feindlichen Begegungen automatisch einen Buff, der euch heilt.

Bisher habt ihr in New World nach Kämpfen nicht automatisch Lebenspunkte regeneriert. Das ist nun vorbei, denn fortan erhaltet ihr außerhalb von feindlichen Begegungen automatisch einen Buff, der euch heilt. Unendlich Munition: Fernkampfwaffen wie der Bogen oder die Muskete benötigen fortan nicht mehr zwingend Munition. Stattdessen sind Steinpfeile beziehungsweise die Standardpatronen nun unendlich vorhanden. Lediglich bessere Munitionsarten müsst ihr weiterhin herstellen und werden verbraucht, bieten dafür aber auch Schadensmodifikatoren.

Hinzu kommen einige Balance-Änderungen, wie etwa ein höherer Lagerbonus für Lagertruhen, und unzählige Bugfixes. Die kompletten Änderungen von Update 1.5 findet ihr auf der Webseite von New World.

Alternativ stellt euch der YouTube-Kanal Manacrew die wichtigsten Änderungen in Videoform vor:

Wie geht es danach weiter?

Trotz Story-Finale ist Update 1.5 nicht das Ende von New World. Stattdessen wird es auch darüber hinaus weitere neue Inhalte geben, wie die Entwickler vor kurzem noch einmal bekräftigten. Sogar eine grobe Roadmap bis zum Herbst 2022 gibt es schon.

Im Sommer sollen bereits zwei weitere Expeditionen folgen, während im Herbst dann sogar ein neues Gebiet der Spielwelt hinzugefügt wird. Ausführliche Details ließ sich Amazon aber noch nicht entlocken.

Neue Expedition, neue Waffe und ein Finale: Lockt euch Update 1.5 noch einmal zurück zu New World oder habt ihr das Online-Rollenspiel bereits hinter euch gelassen? Und wenn ja, wie könnte Amazon euch zur Rückkehr bewegen?