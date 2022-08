New World kämpft seit Release mit schwindenden Spielerzahlen. Nachdem viele Bugs und unausgegorenes Spieldesign die zeitweise fast eine Million gleichzeitig aktiven Steam-Spieler in die Flucht schlugen, buhlt Amazon nun mit Updates und Verbesserungen um seine Fans.

Ein großes Update steht nun mit Brimstone Sands bevor. Und das bietet nicht nur neue Endgame-Inhalte wie ein riesiges neues Biom, sondern soll auch die ersten Spielstunden als Neuling erleichtern. Mehr Variation bei den Gegnern soll eine insgesamt unterhaltsamere Spielerfahrung bieten.

Wir fassen kompakt zusammen, was Brimstone Sands in New World verbessert und was es Neues bringt. Und wie damit der Neustart des strauchelnden MMO-Rollenspiels gelingen soll.

Zuvor erklärten uns die Entwickler im Interview, was dafür bisher unternommen wurde:

Das steckt in Brimstone Sands

Brimstone Sands steckt voll mit wichtigen Verbesserungen für New World. Im Entwicklervideo besprechen und zeigen Amazon Games, was es mit dem Update auf sich hat:

Das Wichtigste in aller Kürze zusammengefasst:

Neues Biom: Brimstone Sands ist eine Wüste, in deren Zentrum eine große Pyramide steht. Laut Amazon umspannt das Gebiet eine dreimal so große Fläche wie bisherige Biome. Die Story dort dreht sich um göttliche Wesen, die in Kontakt mit Ägyptern standen sowie um korrumpierte römische Soldaten.

Brimstone Sands ist eine Wüste, in deren Zentrum eine große Pyramide steht. Laut Amazon umspannt das Gebiet eine dreimal so große Fläche wie bisherige Biome. Die Story dort dreht sich um göttliche Wesen, die in Kontakt mit Ägyptern standen sowie um korrumpierte römische Soldaten. Neue Waffe: Das Großschwert ermöglicht eine andere Spielweise als bisherige Waffentypen. So soll sich das Greatsword sowohl in Schadens- als auch Defensiv-Builds einsetzen lassen. Zudem soll es kompatibel mit vielen anderen Nahkampfwaffen sein.

Das Großschwert ermöglicht eine andere Spielweise als bisherige Waffentypen. So soll sich das Greatsword sowohl in Schadens- als auch Defensiv-Builds einsetzen lassen. Zudem soll es kompatibel mit vielen anderen Nahkampfwaffen sein. Verbesserter Spieleinstieg: Die Aufgaben in New World, die sich um die ersten 25 Level drehen, sollen umfänglich überarbeitet werden. Beispielsweise wurden Laufwege verkürzt, um einen besseren Spielfluss zu gewährleisten. Außerdem sollen sich die Anfangsgebiete insgesamt unterhaltsamer und einzigartiger spielen, wofür unter anderem neue Gegnervariationen sorgen sollen.

Die Aufgaben in New World, die sich um die ersten 25 Level drehen, sollen umfänglich überarbeitet werden. Beispielsweise wurden Laufwege verkürzt, um einen besseren Spielfluss zu gewährleisten. Außerdem sollen sich die Anfangsgebiete insgesamt unterhaltsamer und einzigartiger spielen, wofür unter anderem neue Gegnervariationen sorgen sollen. Anpassungen an besetzten Territorien und diverse kleinere Änderungen

Insbesondere der dritte Punkt ist wichtig: Sobald Amazon Games genügend Daten und Spieler-Feedback gesammelt hat, will der Entwickler die Verbesserungen rund um die ersten 25 Level auch auf die restlichen Inhalte von New World ausweiten.

Damit könnte New World vielleicht nochmal die ein oder anderen Spieler zur Rückkehr bewegen. Die ersten Reaktionen auf die Ankündigung fallen auf YouTube und Reddit bislang überwiegend positiv aus.

Indes spricht die gesamte Branche über eine mögliche Übernahme von Electronic Arts durch Amazon. Und da reden wir natürlich mit:

Lange dauert es nicht mehr. Zwei Phasen für Brimstone Sands stehen auf der Agenda:

Die PTR-Testphase: Schon Anfang September sollen nach und nach mehrere Elemente von Brimstone Sands auf dem Testserver erprobt werden. Zuerst kommen die Einstiegs-Verbesserungen und das Großschwert auf den Server, später folgt das neue Gebiet Brimstone Sands.

Schon Anfang September sollen nach und nach mehrere Elemente von Brimstone Sands auf dem Testserver erprobt werden. Zuerst kommen die Einstiegs-Verbesserungen und das Großschwert auf den Server, später folgt das neue Gebiet Brimstone Sands. Der Full Release: Sobald alle Inhalte ausgiebig getestet wurden, folgt der Release auf den Live-Servern im Oktober 2022. Genauer wurden die Entwickler noch nicht.

Was haltet ihr von den geplanten Verbesserungen für New World? Kann euch Brimstone Sands in das Amazon-MMO zurück locken oder habt ihr dem Spiel dauerhaft den Rücken gekehrt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!