Das Amazon-MMO New World kommt nicht zur Ruhe. Seit Release jagt ein Problem das nächste, Spieler müssen von Bugs über Serverprobleme bis hin zu schwerwiegenden Exploits eine Menge erdulden. Zu letzterer Kategorie zählt die neueste Schwachstelle, die sogar richtig gefährliche Implikationen bezüglich der Client-Sicherheit aufwirft.

Spieler im offiziellen Forum sowie bekannte YouTuber berichten über einen Exploit, der es ermöglichen soll, HTML-Code im Chat des Spiels auszuführen. Das äußere sich manchmal relativ harmlos durch Bilder im Chatfenster, führe aber auch zu spielzerstörenden Ereignissen – zum Beispiel zu von böswillig platzierten Codezeilen erzwungenen Spielabstürzen.

Wie ist der aktuelle Stand? Laut Amazon soll der Exploit inzwischen behoben sein. Dennoch wollen wir euch hier informieren, damit ihr über die Problematik im Bilde seid.

Was ist da los?

Unter anderem der YouTuber Josh Strife Hayes berichtet davon, dass New World abstürzen kann, mitunter schon wenn man mit der Maus über bestimmte Chat-Nachrichten fährt. Daher kann hier nicht ausgeschlossen werden, dass potenziell gefährlicher Code die Sicherheit in New World beeinträchtigt.

Im Video führt er dieses und weitere neue Probleme von New World aus:

Die Stimmung der Community im Forum und auf Reddit rangiert von belustigt über wütend bis hin zu schierer Fassungslosigkeit. Kritiker werfen den Entwicklern unter anderem vor, ein kaputtes Spiel veröffentlicht zu haben. Bei Einigen wecken die Umstände böse Erinnerungen an WoW. Im bekannten MMO bestand 2016 laut der Cyber-Sicherheitsfirma G Data ebenfalls Gefahr - und auch aufgrund technischer Schwachstellen.

Technische Probleme können zum Glück behoben werden. GameStar-Redakteurin Elena Schulz findet bei New World einen ganz anderen, grundlegenden Kritikpunkt:

Was unternimmt Amazon?

In einer offiziellen Stellungnahme im Forum von New World erklärte eine Community-Managerin der Amazon Game Studios zunächst, dass das Problem bekannt sei. Entsprechende Schritte seien eingeleitet worden, um das Ausführen von Code im Chat künftig zu verhindern.

Einige Stunden später folgte eine weitere Stellungnahme – ein entsprechender Patch sei jetzt live. Demnach soll das Problem nun behoben sein. Hier reagierten die Entwickler offenbar sehr schnell. Ob der Exploit erfolgreich beseitigt wurde, müssen die nächsten Stunden und Tage zeigen. So oder so: Ein bitterer Nachgeschmack bleibt.

