New World: Stellt uns jetzt eure deutschsprachigen Gilden vor!

Bevor sich am 28. September endlich die Tore von Aeternum öffnen, gibt New World noch einen letzten Vorgeschmack auf das Sandbox-Rollenspiel: Vom 9. bis zum 12. September läuft die Open Beta von Amazons MMO. Die ersten Spieler-Gilden stehen schon in den Startlöchern und wetzen ihre Schwerter.

Ihr seid Teil einer solchen deutschsprachigen New World-Gilde oder verwaltet diese sogar selbst? Ihr sucht noch nach neuen Mitgliedern, die sich gemeinsam mit euch in die neue Welt stürzen? Dann ist das eure Chance, euch und eure Mitspieler der GameStar-Community vorzustellen!

Was müsst ihr dafür tun?

Wir möchten euch zum Release von New World einige deutschsprachige Gilden vorstellen. Falls ihr also auch eure Gilde in der Liste sehen wollt, schreibt eine Mail mit dem Betreff »New World Gilde« direkt an natalie.schermann@webedia-group.com und beantwortet folgende Fragen:

Wer seid ihr?

Wo seid ihr zu finden? (Webseite, Discord, Teamspeak, etc.)

Wie viele aktive Mitglieder habt ihr?

Welche Fraktion(en) spielt ihr in New World?

Was wollt ihr erreichen?

Welche Voraussetzungen sollen neue Mitglieder mitbringen?

Wie kann man sich bei euch bewerben?

Was bietet ihr?

Besondere Anmerkungen (RP-Gruppe, besondere Spielstile, etc.)?

Wenn ihr eure Gilde mit einem Wort beschreiben müsstet, welches wäre das?

Wir freuen uns auf eure Einsendungen!

Habt ihr schon eine Gilde gefunden, mit der ihr durchstartet? Oder spielt ihr lieber solo? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!