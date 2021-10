Was taugt New World? Sagt uns eure Meinung

New World erschien am 28. September 2021 und zieht seitdem Millionen von Spielerinnen und Spielern in seinen Bann. Die Begeisterung zum Launch des MMOs von Amazon war so groß, dass tagelang die Server überlastet waren und es zu langen Warteschlangen kam.

Wir haben für einen einen Ticker zum Serverstatus angelegt, sodass ihr zur jeder Zeit einen Überblick über die aktuelle Warteschlangen- und Server-Down-Situation habt:

354 6 Server-Ticker New World: Was ist der aktuelle Server-Stand?

In einer früheren Umfrage haben übrigens etwa jeder Dritte von euch angegeben, dass sie schlechte MMO-Launches so richtig nerven, während es jedem fünfte Umfrage-Teilnehmer egal war. Aber wie wirkt sich die Server-Situation auf euren Gesamteindruck aus und was haltet ihr von New World bisher? Das wollen wir mit einer Umfrage von euch wissen.

Macht mit bei unserer Umfrage

Natürlich freuen wir uns nicht nur über zwei Mausklicks bei der Umfrage, sondern auch über euer ausführliches Feedback in den Kommentaren. Vielleicht habt ihr ja Dinge, von denen ihr richtig begeistert seid. Oder es gibt Punkte, die euch in den Wahnsinn treiben.

Was ist unsere Meinung zu New World?

Auch wir haben New World schon auf Herz und Niere überprüft und mittlerweile auch einen vollständigen Test mit Wertung veröffentlicht. Unsere beiden Tester André und Gloria erfreuen sich beispielsweise besonders an der wirklich hervorragenden Präsentation des Spiels, machen dann aber Abstriche bei der eher uninspirierten Story von New World.

Wer gerne noch eine dritte Meinung hören und sehen möchte, wirft am besten einen Blick in unser Testvideo zum Newcomer-MMO. Dort hat MMO-Experte Julius Busch seine Eindrücke zusammengefasst und erklärt, für wen sich New World eignet und wer lieber einen Bogen darum machen sollte:

Übrigens: Wer von euch schon eine Kaufentscheidung getroffen hat und fleißig spielt, findet in unserer großen Guide-Übersicht alle wichtigen Tipps und Tricks, die euch das Leben und Aufleveln erleichtern.

Jetzt seid aber ihr wieder dran. Schreibt uns eure Meinung zu New World in die Kommentare und macht bei unserer Umfrage mit. Wir freuen uns auf eure Eindrücke.