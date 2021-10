New World: Wie steht ihr zu missglückten MMO-Launches?

Alte MMO-Hasen kennen alle die goldene Regel never play on launch day . Sei es wegen überfüllten Server, riesigen Ansammlungen von Spielerinnen und Spielern in Gebieten oder das Warten auf den Server-Restart: Online-Spiele im Allgemeinen und MMOs im Besonderen sind oftmals nicht auf die riesigen Spielerscharen vorbereitet, die zum Tag des Releases auf sie einstömen.

Egal ob Charakter-Löschungen bei Diablo 2: Resurrected oder jetzt erst jüngst Serverprobleme bei New World: Das Server-Problem ist noch genau so aktuell wie schon vor zehn Jahren und sorgt noch immer für Enttäuschung und Frust. Aber ist das wirklich so? Gehören missglückte Launches nicht auch ein wenig zur MMO-Erfahrung dazu?

Genau diese Frage möchten wir gerne an euch weitergeben und haben dazu eine kleine Umfrage zusammengestellt:

Für uns bedeutet so ein holpriger Launch übrigens erstmal eines: Stress. Denn genau wie ihr müssen auch wir uns brav in die Warteschlange stellen und hoffen, dass wir uns irgendwann einloggen können. Das verzögert natürlich alle Artikel, die wir für euch geplant haben. Nichtsdestotrotz kämpfen unsere beiden Tester André und Gloria jeden Tag darum, euch ein spannendes Update für den New World Test zu kredenzen:

Egal wie ihr oben abgestimmt habt, interessiert uns natürlich auch, wie ihr das Community-Feedback empfindet. Also stört es euch, wenn andere Über die langen Warteschlangen meckern oder haben sie allen Grund sich aufzuregen? Dürfen so missglückte Launches 2021 überhaupt noch passieren?

Schreibt uns wie gewohnt auch gerne eure ausführliche Meinung in die Kommentare.

Erst Ende April sprachen wir mit Full Stack Engineer Jan Loß über das Problem von instabilen Multiplayer-Servern, wie sie auch bei Outriders oder Apex Legends immer wieder für Frust sorgen. Im oben eingebetteten Video erklärt euch Jan, wie solche Server genau funktionieren und warum auch gerne mal die Server-Architektur Jahre vor Release zu Problemen führen kann.