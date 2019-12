Sekiro: Shadows Die Twice hat sich bei den Game Awards 2019 den Titel Game of the Year gesichert. Allerdings machte noch ein weiteres Ninja-Actionspiel von sich reden: 24 Entertainment und NetEase aus China kündigten Naraka: Bladepoint an - ein Multiplayer-Nahkampfspiel, das wie eine Mischung aus For Honor und Sekiro wirkt.

Im ersten Trailer wirken die Kämpfe bereits sehr dynamisch. Außerdem kann sich auch die Grafik von Naraka sehen lassen. Ob es sich auch so flüssig spielt, steht aber natürlich auf einem anderen Blatt.

Schwertkampf trifft Parkour

Naraka setzt auf ein sehr flottes Bewegungssystem: Man darf rennen, klettern und sich mit dem Greifhaken an entfernte Punkte ziehen. Parkour-Sprünge und Wallruns sind wohl genauso möglich wie sich an Kanten entlangzuhangeln und zwischen ihnen hin- und herzuhüpfen. Auch sich unten an Objekte zu klammern - beispielsweise für einen versteckten Angriff - wirkt wie eine legitime Strategie.

Den Greifhaken darf man zudem auch an Gegnern nutzen und sich für einen brutalen Nahkampfangriff heranziehen. Neben solchen Finisher-Moves setzt Naraka auf Schwertkampf - beziehungsweise Gefechte mit brennenden Knüppeln oder was euch sonst noch in die Hände fällt. Es stehen mehrere Rüstungen und Waffen zur Auswahl.

Einen ersten Eindruck von Waffen und Rüstungen bietet unsere Screenshot-Galerie:

Naraka: Bladepoint - Screenshots ansehen

Ähnlich wie bei Sekiro geht es dabei nicht nur ums Draufkloppen. Um erfolgreich zu sein, muss man Paraden und Blocks meistern sowie das richtige Timing verinnerlichen. Abseits der Auseinandersetzungen soll die malerisch gestaltete asiatische Landschaft übrigens nicht nur als Kulisse dienen, sondern auch das ein oder andere Geheimnis bergen.

Bis wir auf Erkundungstour gehen können, dauert es aber noch ein Weilchen: Naraka: Bladepoint soll 2020 erscheinen.

Beta kommt

Wer möchte, kann sich bereits als »Forerunner« auf der offiziellen Webseite anmelden. Dort heißt es, dass man sich über Quests Punkte verdienen kann und die dann wieder in Wallpapers, Merchandise oder Beta-Keys investieren. Man darf also davon ausgehen, dass Naraka vor dem Release eine Closed Beta bekommen wird.

