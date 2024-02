»Die Stimmung ist der Hammer« - Düsteres Action-Rollenspiel No Rest for the Wicked erntet gerade Jubel

Auf YouTube hat ein neues Video zu No Rest for the Wicked viele Zuschauer mehr als nur überzeugt.

Die Ori-Schöpfer der Moon Studios arbeiten derzeit am Action-Rollenspiel No Rest for the Wicked, das noch keinen festen Release-Termin besitzt. Bereits bei der Ankündigung auf den Game Awards 2023 wurde auf den ersten Blick schnell klar: Ui, das Spiel sieht aber ziemlich finster aus!

Jetzt gibt es brandneues Gameplay zu bestaunen. Im Rahmen der Videoreihe IGN First gewährt das Entwicklerteam einen ersten ausführlichen Blick auf das Spielgeschehen. Und dranbleiben lohnt sich, denn am Ende gibt es sogar noch einen Bosskampf zu bestaunen.

Hier könnt ihr euch das neue Gameplay selbst in aller Ruhe anschauen:

Begeisterung in den Kommentaren

Viele der Zuschauer sind offenbar schwer angetan von dem Gesehenen. Der Kommentarbereich unter dem Video geizt nicht mit Lob und sonstigen Ausrufen der Begeisterung.

Vor allem die Animationen der Charaktere und der Umwelt beeindrucken viele User. Auch die Lichtstimmung und die daraus resultierende bedrückende Atmosphäre wird als der Hammer bezeichnet. Weitere Reaktionen lesen sich wie folgt:

Die Atmosphäre ist unglaublich. Ich werde das im Auge behalten. @TheAbram099

Die Animationen sind erstaunlich, so flüssig und man kann die Auswirkungen jedes Schwungs und jeder Explosion spüren. Ich freue mich auf dieses Spiel! @HAVOC8877

Das sieht exzellent aus. Es ist wie ein dunkler, düsterer Ori-Stil aus einer isometrischen Perspektive. Ich kann es kaum erwarten, das auszuprobieren! @hectamus_

2:07 So sah der Ankündigungstrailer zu No Rest for the Wicked aus

Was außerdem beim Betrachten des neuen Gameplays klar wird: No Rest for the Wicked erinnert in Sachen Kämpfe und Bewegungen durchaus an Soulslikes wie Dark Souls und Elden Ring. Ganz so schwer wird der Titel wohl nicht, doch die Parallelen sind auch einigen Usern aufgefallen:

Ist das wirklich ein Soulslike?

Charakter rollt durch die Fässer

Nun gut. @tormxnta

Der Bro hatte nur noch 1% HP und hätte den Kampf beenden können, aber er musste extra noch parieren, was für ein Chad. @Threewlz

Schon in Kürze gibt es neue Infos zu No Rest for the Wicked. Moon Studios möchte am 1. März 2024 einen Showcase namens Wicked Inside zeigen, um weitere Facetten des Action-Rollenspiels zu zeigen. Weitere Infos dazu findet ihr auf der offiziellen Website zum Showcase.

YouTube schön und gut, aber eure Meinung interessiert uns natürlich noch viel mehr: Was sagt ihr zum neuen Gameplay von No Rest for the Wicked? Gefallen euch Atmosphäre, Animationen und Effekte auch so gut? Was sagt ihr zum leichten Soulslike-Einschlag beim Kampfsystem? Schreibt uns eure Meinung zu dem Gesehenen gerne in die Kommentare!