Das nächste Spiel ist von Steam verschwunden und im bei vielen Spielern unbeliebten Epic Store aufgetaucht. Observation werdet ihr am 21. Mai auf dem PC nur im Store des Fortnite-Entwicklers bekommen.

In der Tat kommt dieser Deal aufgrund des nahenden Releases etwas unerwartet. Immerhin sagte der Epic CEO Tim Sweeney vor kurzem erst, dass man in Zukunft keine kurzfristigen Exklusivdeals wie bei Metro: Exodus mehr eingehen will.

Weder der Entwickler noch Publisher äußerten sich bisher über die Dauer des Exklusivdeals. Normalerweise ist ein Jahr als Zeitraum üblich. Eine Veröffentlichung auf Steam oder GOG im Jahr 2020 könnte also folgen.

Observation - Screenshots ansehen

Wie sehen diese Exklusivverträge aus? Wie sich Epic mit den Entwicklern oder Publishern einigen kann, erklärte vor kurzem das Studio hinter Phoenix Point. Deren Bedingungen müssen jedoch nicht auf sämtliche der Exklusivverträge zutreffen.

Zunächst entfernte der Publisher Devolver Digital sämtliche Hinweise auf eine PC-Version und es schien, als sei die Veröffentlichung nur noch für die PS4 geplant. Auch der offizielle Twitter-Account erwähnte eine PC-Version gar nicht mehr.

Observation from @_NoCode is a stunning sci-fi thriller told through the lens of the station's artificial intelligence. Booting up on @PlayStation 4 on May 21 - pre-order now: https://t.co/LyvAN3tXwE pic.twitter.com/hn1YVyGYx9

Bestätigung der Exklusivität: Etwas später bestätigte die Firma dann zusammen mit Epic Games den Exklusivdeal auf Twitter. Wie zu erwarten sorgt das für viel Kritik seitens der Spieler. Viele lehnen nicht nur die Praxis von Exklusivverträgen ab, sondern haben auch Probleme mit dem Epic Games Launcher an sich, der - wie Epic auch bestätigte - zum Beispiel unerlaubterweise eure Festplatte nach einer Steaminstallation durchsucht.

After a mysterious event damages the space station, Dr. Emma Fisher and the rest of your crew has... vanished. Solve this puzzle in this new space thriller by @devolverdigital.



Observation is now available for pre-purchase in the #EpicGamesStore! https://t.co/iHpuAnt05v pic.twitter.com/qbYcvoAZvJ