Neues Obsidian-RPG in Arbeit: KotOR-2-Studio rekrutiert neue Entwickler

Am 25. Oktober erscheint mit The Outer Worlds der neueste Titel des Studios Obsidian Entertainment für PC, PS4 und Xbox One - eine Nintendo-Switch-Version folgt später. Und noch bevor das Rollenspiel des Entwicklers von Spielen wie Fallout: New Vegas oder Star Wars: Knights of the Old Republic 2 erscheint, wird uns bereits das nächste Projekt in Aussicht gestellt.

Obsidian plant bereits das nächste Rollenspiel

Allerdings noch nicht so offiziell, wie sich Fans vielleicht erhofft hätten: Auf LinkedIn rekrutiert Obisidian aktuell neue Mitarbeiter für ihr Studio, um am dem »nächsten großartigen Multiplattform-RPG« mitzuwirken. Und das nicht zu knapp: Ganze elf Stellen hat das Studio auf der Plattform ausgeschrieben.

So wird unter anderem nach einem Lead Narrative Designer, Engine Programmer, Combat Designer, Character Animator, Lightning Artist, Graphic Programmer, Network Programmer, UI Programmer, Financial Analyst, Gameplay Programmer und User Interface Artist gesucht.

Um was für einen Titel genau oder welche Marke grob es sich dabei handelt, geht aus diesen Informationen nicht genau hervor. Es ist aber die Rede von First-Person-Kämpfen und der Unreal Engine 4. Hier finden sich also Parallelen zu ihrem derzeitigen Projekt The Outer Worlds.

The Outer Worlds ist das aktuellste Rollenspiel des Studios, nachdem sich Obsidian mit Titeln wie Star Wars: KotOR 2, Fallout: New Vegas, South Park: Der Stab der Wahrheit oder Pillars of Eternity 1 und 2 in die Herzen von RPG-Fans entwickelte.

Die wichtigsten Infos zu The Outer Worlds

