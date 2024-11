Of Ash and Steel hat eine Gothic-Parallele zu viel, dahinter steht ein simples Problem

Mehr Männer als Frauen: Die mittelalterlich angehauchte Welt von Of Ash and Steel kennt keine Heldinnen in der Hauptrolle.

Auf den Männerknast folgt eine Insel voller Kerle: Die Open World von Of Ash and Steel weist wie schon der Rollenspiel-Klassiker Gothic einen merklichen Mangel an weiblichen Bewohnern auf. Und auch bei der Charakterwahl gibt's Einschränkungen.

Laut Entwickler steht dahinter aber eine ganz einfache Erklärung.

Weniger Freiheit als anderswo

Rollenspiele bieten oft die Möglichkeit, sich einen eigenen Charakter zu erstellen. Spieler mögen es, sich für ihr Abenteuer in eine nach Wunsch gebauten Figur hineinzuversetzen oder sich selbst oder gar bekannte Menschen nachzustellen. GameStar-Autor Dennis Zirkler baut derweil gerne grüne Shreck-Klone:

Dennis hat Elden Ring mit diesem adretten Herrn durchgespielt. Was man eben so macht, wenn man zu viel Zeit im Charaktereditor verbringt.

All das ist in Of Ash und Steel nur mit einer Einschränkung möglich: Der gebaute Charakter muss männlich sein.

Denn das ist die Vorgabe für Held Tristan, der in Of Ash and Steel Schiffbruch auf einer gesetzlosen Insel voller Banditen und Halsabschneider, aber auch fanatischer Ritter und einfacher Landbewohner erleidet.

Zu viel Aufwand

Tristans Aussehen könnt ihr zu Spielstart leicht verändern, etwa Haare und Augen anpassen. Für das Geschlecht gibt es jedoch keine Einstellungsmöglichkeit, wie uns die Entwickler bei der ersten Präsentation bestätigen.

Auf Nachfrage erklärt Fire & Frost Studios: »Wir haben nur ein männliches Spielermodell, weil wir die Entwicklung des Spiels damit begonnen haben. Eine weibliche Option hinzuzufügen, würde die doppelte Arbeit bedeuten, auch in Bereichen, die wir bereits abgeschlossen haben. Wir bräuchten zwei Modelle und zwei Stimmen für jeden Aspekt von Of Ash and Steel. Mit nur einem Modell ist es deutlich einfacher.«

4:45 Gothic, bist du es? Of Ash and Steel zeigt Gameplay wie damals

Das mittlerweile geschlossene deutsche Studio Piranha Bytes erklärte den Verzicht auf eine zweite Spielfigur stets auf ähnliche Weise. In 26 Jahren Piranha Bytes und zwölf Rollenspielveröffentlichungen (Gothic, Risen, Elex) durftet ihr stets nur einen Mann spielen.

Auch weibliche NPCs waren in den Spielen, die Fire & Frost Studios als direkte Inspiration für Of Ash and Steel nennt, schon immer Mangelware. Lange Zeit beschränkten sie sich auf Sklavinnen und Prostituierte, die Risen-Serie führte mit der Piratenbraut Patty dann erstmals eine wichtige Begleiterin ein.

Wer sind die Entwickler? Bei Fire & Frost Studios handelt es sich um ein osteuropäisches Team mit 14 Mitarbeitern, darunter zwei Frauen. Chef-Entwickler Viktor Kondakov gibt seinen Standort im LinkedIn-Profil mit der serbischen Hauptstadt Belgrad an. Dies widerspricht Vermutungen nach der Ankündigung von Of Ash and Steel, das Entwicklerstudio könnte in Russland verortet sein. Dazu scheint zu passen, dass das Spiel mit russischer (und englischer) Sprachausgabe veröffentlicht wird. Wir haben ein offizielles Statement dazu angefragt, aber bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Antwort erhalten.

Of Ash and Steel soll im Jahr 2025 erscheinen und wird von Publisher Tiny Build (Punch Club, Kingmakers) vertrieben.