Overkill's The Walking Dead - Bleibt hinter Erwartungen zurück, soll trotzdem weiter unterstützt werden

Auf dem Papier macht Overkill's The Walking Dead einen richtig guten Eindruck: Ein Koop-Shooter der Payday-Macher, der auf dem beliebten Walking-Dead-Universum basiert und sogar Unterstützung vom Comic-Erfinder Robert Kirkman bekommt - doch leider sah die Situation zum Release anders aus.

Auf Metacritic steht die PC-Durchschnittswertung auf 52 und mit durchschnittlich rund 5.000 gleichzeitigen Spielern laut Steamcharts kann sich das Spiel nicht gegen die starke Konkurrenz durchsetzen.

Sebastian Ahlskog, CFO von Starbreeze, sprach über die Zukunftspläne des Publishers. Man wolle sich zunächst auf das Kerngeschäft sowie den Release der wichtigsten Spiele des Unternehmes konzentrieren, um die Einnahmen stabil zu halten.

Starbreeze Chairman Michael Hjorth ging auf die Zukunft von Overkill's The Walking Dead ein und versprach Verbesserungen:

"Es ist natürlich enttäuschend, aber wir haben angesichts der verkauften Spiele eine Basis, mit der wir arbeiten können. Wir haben einen Puls an gleichzeitigen Spielern, was essenziell für die Zukunft unseres Games-as-a-Service-Konzepts ist. Das Team arbeitet auf Hochtouren, um Verbesserungen und neuen Content abzuliefern. Außerdem startet bald Season 2."

Season 2 bezieht sich auf die neuen Missionen, die in Kürze erscheinen werden. In Season 1 stecken zehn Missionen, die zum Release bereits verfügbar waren. Season 2 ist ebenfalls für alle Käufer des Spiels kostenlos, erstreckt sich aber von Ende November 2018 bis Juni 2019. In diesem Zeitraum kommen neun weitere Missionen dazu.

Auch in unserem Test zu Overkill's The Walking Dead konnte uns der Koop-Shooter in vielen Punkten nicht überzeugen. Wir behalten die weitere Entwicklung im Auge und halten euch auf dem Laufenden.