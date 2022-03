Overwatch 2 früher spielbar als gedacht: So kommt ihr in die Beta

Nachdem Overwatch 2 im Jahr 2021 eher mit negativen Schlagzeilen aufgefallen war, nähert sich der Shooter jetzt offenbar mit großen Schritten dem Release: Wie der offizielle Twitter-Kanal ankündigt, startet bereits im April 2022 die PC-Beta. Außerdem kündigt der Game Director Aaron Keller eine bessere Kommunikationsstrategie und regelmäßige Updates für Overwatch 2 an.

Eine geschlossene Alpha-Testphase für Profispieler, Blizzard-Mitarbeiter und andere privilegierte Teilnehmer läuft bereits, ab Ende April dürfen dann auch Fans ran. Hier sind die wichtigsten Eckdaten:

Die Beta enthält zunächst nur den PvP-Teil, der neue Story-Modus ist nicht spielbar. Die Beta umfasst folgende Inhalte:

Blizzard teilt zudem mit, dass man den PvP-Modus gern »so früh wie möglich in die Hände der Spieler legen möchte«. Deshalb sei die Entscheidung getroffen worden, den PvE-Teil abzukoppeln. Ähnlich waren auch die Entwickler von Halo Infinite vorgegangen, als sie den Free2Play-Multiplayer vor der Kampagne und dem Koop veröffentlichten.

Wer ab Ende April die neuen Features von Overwatch 2 ausprobieren möchte, kann sich in wenigen einfachen Schritten für die Beta anmelden. So geht ihr dazu vor:

Klage gegen Activision Blizzard

Auch wenn es schon ein Weilchen her ist, soll nicht unerwähnt bleiben, dass aktuell eine Klage wegen sexueller Diskriminierung gegen Activision Blizzard im Gange ist. Bisher ist unklar, ob es auch Fälle von Fehlverhalten im Entwicklerteam von Overwatch 2 gegeben hat und ob diese inzwischen aufgearbeitet wurden. Blizzard-Chef Mike Ybarra kündigte Anfang 2022 konkrete Maßnahmen zur Verbesserung der Unternehmenskultur an. Mit Leya und Heiko hat Maurice in einem Video über die Folgen des Blizzard-Skandals gesprochen.