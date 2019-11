Overwatch 2 auf der Blizzcon 2019 angekündigt!

Zur Blizzcon 2019 ließ Blizzard die zweite Bombe platzen: Nach der offiziellen Ankündigung von Diablo 4 stellte der Entwickler mit Overwatch 2 auch den Nachfolger zum beliebten Multiplayer-Shooter Overwatch vor.

Overwatch 2 bleibt seinen 6v6-Wurzeln treu und stellt damit ein PvP-fokussiertes Spiel dar. Das ist aber nicht alles. Ihr könnt außerdem in kooperativen Story-Missionen »mit hohem Wiederspielwert« tiefer in die Geschichte des Universums eintauchen. Hier könnt ihr eure Helden aufleveln und so voranschreiten, um immer größere Herausforderungen zu meistern.

Alle aus dem Vorgänger bekannten Helden sollen ihre Rückkehr in Overwatch 2 feiern. Hinzu kommen zum Release auch »mehrere« neue Helden. Eine weitere Besonderheit von Overwatch 2 ist, dass Spieler von Overwatch 1 sowohl auf den neuen Maps als auch mit den neuen Charakteren des Nachfolgers spielen dürfen. Außerdem dürft ihr eure erspielten kosmetischen Items in Overwatch 2 mitnehmen.

Hier könnt ihr euch den Ankündigungs-Trailer zu Overwatch 2 anschauen:

