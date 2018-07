Wrecking Ball rollt Ende Juli in den Kampf - genauer am 24. Juli 2018. Dann verlässt der 28. Charakter von Overwatch die Testserver und ist im normalen Spiel endlich verfügbar. Zumindest im schnellen Spiel.

Denn wie üblich müssen sich Fans des kompetitiven Modus etwas länger gedulden, bis Blizzard den knuffigen Hamster auch für Ranglisten-Matches erlaubt. Wrecking Ball verstärkt die verfügbaren Tanks als weitere defensive Option. Anders als der jüngste Tank-Zuwachs Orisa ist er aber kein Main-Tank mit Schild und einem defensiven Fokus, sondern wie D.Va, Roadhog und Zarya ein weiterer waffenstarker Off-Tank.

Beware of small mammals. ?



Wrecking Ball rolls into the fight 24/7/2018 pic.twitter.com/kIiSq5sDaG — Overwatch (@OverwatchEU) July 17, 2018

Der offizielle Teaser verrät nicht nur das Datum für Wrecking Balls Veröffentlichung, sondern kündigt im Hintergrund auch noch etwas anderes an - das übliche Sommerevent. Das hat aktuell noch kein Datum, dürfte aber ebenfalls nicht mehr lange auf sich warten lassen.

Hintergrund von Wrecking Ball

Wrecking Ball ist der Spitzname des Hamsters Hammond. Der intelligente Nager stammt aus demselben Experiment, das den Gorilla-Forscher Winston hervorgebracht hat. Die beiden animalischen Overwatch-Tanks sind zusammen von der Mondkolonie Horizon ausgebrochen, allerdings hat es Hammond nach Australien - genauer Junkertown - verschlagen. Dort kämpfte er mit seinem selbstgebauten Mech in der Arena unter dem Pseudonym Wrecking Ball. In der Overwatch-Community wirkt aktuell diskutiert, ob Hammond nicht der bessere Name für den knuffigen Helden wäre.

Welcher Name sich am Ende durchsetzt, erfahren wir in wenigen Tagen. Bis dahin empfehlen wir das Halbfinale der Overwatch League, das am Wochenende fortgesetzt wird. In den zwei Matches treten zum einen Los Angeles Valiant gegen London Spitfire und zum anderen New York Excelsior gegen Philadelphia Fusion an.

