Ärgert ihr euch gerade mit Verbindungsproblemen in Call of Duty Vanguard herum? Dann seid ihr nicht alleine. Während zu Beginn vor allem die Kampagne Zicken machte, häufen sich inzwischen die Beschwerden über hohe Latenzen, Lags und Abstürze. Die gute und gleichzeitig schlechte Nachricht: Das Problem liegt höchstwahrscheinlich nicht bei euch, sondern bei den Servern.

Wir sammeln mögliche Lösungen und geben euch Bescheid, falls die Entwickler einen Fix veröffentlichen. Immerhin hat Sledgehammer Games das Problem auf Twitter schon angesprochen und verspricht ein Update in Kürze:

Packet Burst, Packet Loss und hohe Latenz im Multiplayer

CoD Vanguard zeigt euch auf der linken Seite des Bildschirms Warnmeldungen, wenn ihr Verbindungsprobleme habt. Gelb bedeutet ein mittelschweres Problem, rot deutet auf extreme Stolperer hin. Im Info-Kasten erklären wir kurz, was die einzelnen Begriffe bedeuten.

Packet Burst: Kleine Datenpakete, die der Server an euren PC schickt, stapeln sich sozusagen und rutschen dann alle auf einmal durch. Das führt zum sogenannten Rubberbanding. Packet Loss: Hierbei gehen einzelne Datenpakete verloren, statt auf eurem PC anzukommen. Auch das führt zu Verbindungsproblemen. Hohe Latenz: Auch Ping genannt, das ist der Zeitraum, den ein Datenpaket benötigt, um vom Server zu euch und wieder zurück geschickt zu werden. Eine hohe Latenz führt zum oben erklärten Packet Burst.

Konkret wirkt sich das durch spürbare Lags aus. Oder eure Figur teleportiert sich immer wieder ein kurzes Stück oder kommt gar nicht erst vom Fleck. Dass man so nichts trifft und auch nicht in Deckung gehen kann, ist besonders mitten im Match extrem ärgerlich. Einige Spieler berichten auch davon, dass ihr Spiel gleich komplett abstürzt, in dem Fall bekommt ihr nicht mal Erfahrungspunkte.

Was ist der Grund für die Probleme? In den meisten Fällen liegt es an den Servern, die kurz nach Release natürlich von vielen Spielern geflutet werden. Wir können selbst bestätigen, dass die Verbindungsprobleme zu den Stoßzeiten deutlich schlimmer sind (auch wenn einige Redaktionsmitglieder gar keine Probleme feststellen konnten, egal wann gespielt wird). Wir müssen also warten, bis Sledgehammer eine technische Lösung findet oder bis die Spielerzahlen sinken.

Was könnt ihr dagegen tun? Es gibt ein paar Tipps, die euch unter Umständen helfen können – aber in den meisten Fällen werden die Probleme dadurch leider nicht komplett behoben, wie auch in entsprechenden Foren-Threads deutlich wird.

Prüft eure Verbindung: Startet euren Router neu, beendet alle Programme und Downloads im Hintergrund und so weiter.

Startet euren Router neu, beendet alle Programme und Downloads im Hintergrund und so weiter. Schaltet Texturen-Streaming aus: Dazu geht ihr im Spiel auf Einstellungen, wählt Grafik -> Anzeige, scrollt ganz nach unten und klickt auf »Textur-Streaming auf Abruf«.

Wir testen aktuell, für euch, wie viel Spaß der Multiplayer von CoD Vanguard macht. Unser Fazit zu Kampagne und Zombies findet ihr bereits hier in unserem Test:

Falls bei euch die Kampagne gesperrt sein sollte, dann findet ihr hier die wahrscheinliche Lösung für das Problem.