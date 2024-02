Neues Update für Palworld ist live und beseitigt einen der nervigsten Bugs im ganzen Spiel

Palworld schiebt ein neues Update in den Ofen, um das Spielerlebnis zu verbessern.

Palworld hat ein neues Update erhalten. Die Versionsnummern fallen unterschiedlich aus, je nachdem auf welcher Plattform ihr den Survival-Hit spielt. Auf Steam wird Patch 0.1.4.1 verteilt, die Xbox-Version hingegen erhält Version 0.1.1.4.

Die Änderungen und Fehlerbehebungen fallen hingegen gleich aus. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Patch einen der nervigsten Bugs aus der Welt schafft. Außerdem sollen weitere Maßnahmen gegen Cheater enthalten sein und einige Absturzursachen wurden behoben.

Die vollständigen Patch Notes findet ihr wie gewohnt auf Seite 2 dieses Artikels.

Einer der nervigsten Bugs ist endlich Geschichte

Ein Highlight des neuen Patches wollen wir an dieser Stelle aber schon mal hervorheben: Endlich ist der Lifmunk Effigy Bug beseitigt!

Wir haben bereits darüber berichtet, alle anderen holen wir an dieser Stelle ab: Ihr könnt in der Welt von Palworld kleine grüne Statuen des Pals Lifmunk finden, die euch wertvolle Boni bescheren, sobald ihr sie in eurer Basis an einer Statue der Kraft opfert.

Das Problem bisher: Statt einer höheren Fangchance von Pals wurden die Erfolgsaussichten sogar geringer! Dieser Fehler wurde nun mit dem neuen Patch beseitigt und ihr könnt guten Gewissens die Lifmunk-Statuen suchen und zu eurem Vorteil nutzen.

Das Update für Palworld wird sowohl auf Steam als auch auf eurer Xbox automatisch heruntergeladen und installiert, sofern ihr nicht manuell etwas anderes eingestellt habt. Werdet ihr derzeit im Spiel von Bugs geplagt, die noch kein Patch aus der Welt geschafft hat? Wie seht ihr die Cheating-Situation in Palworld? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!