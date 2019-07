Patch 9.14 für Teamfight Tactics und LoL hat einen Release-Termin

Der nächste Patch für League of Legends - und damit auch für TFT - erscheint am 17. Juli 2019. Er soll auf allen Servern am jeweiligen frühen Morgen dieses Tages live gehen. Mit dem Release von Teamfight Tactics sorgten die Entwickler für einigen Unmut in der internationalen Community, weil sie den Zeitrahmen nur in amerikanischen Zeitzonen angaben. Diesmal ist tatsächlich die lokale Serverzeit gemeint.

Das Update ist damit ungewöhnlich spät dran: Normalerweise zielt Riot auf einen zweiwöchentlichen Update-Rythmus ab, diesmal sind es aber drei geworden. Dafür bringt Version 9.14 einige Neuerungen für Teamfight Tactics mit:

Außerdem erhält TFT mit Patch 9.14 einen Ranglisten-Modus, allerdings noch nicht direkt zum Release. Er soll irgendwann im Lauf des Patchs folgen, wie Entwickler Ed Altdorfer auf Twitter mitteilte.

A few folks have noted this, but Patch 9.14 is a slightly longer patch cycle. Expect it to release on 17 JULY early morning LOCAL SERVER TIME.



Ranked will follow at some point during the patch.



