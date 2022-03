PC Game Pass: Neue Spiele im März 2022

Im März hält nicht nur endlich der Frühling Einzug, ein frischer Wind weht auch durch den PC Game Pass. Denn diesen Monat erscheinen natürlich wieder neue Spiele, die ihr ohne Aufpreis im Abo spielen könnt. Ein richtiger Kracher wie Total War: Warhammer 3 im Februar ist diesmal zwar noch nicht bekannt, aber dafür kennen wir schon ein paar spannende Titel aus der zweiten Reihe.

Wie üblich sind zum Monatsanfang erst wenige Neuzugänge enthüllt. Microsoft gibt im Laufe der nächsten Wochen sicher noch viele weitere bekannt – das Spiel kennen wir ja inzwischen. Natürlich halten wir diesen Artikel für euch aktuell, genau wie unsere Liste mit allen Titeln im PC Game Pass:

Far: Changing Tides

Genre: Adventure | Entwickler: Okomotive | Release: 1. März 2022 | Im Game Pass ab: 1. März 2022

Der Nachfolger von Far: Lone Sails schickt euch erneut auf eine beschwerliche Reise. Diesmal schwimmt unser Segelschiff allerdings wirklich auf stürmischen Meeren, statt über den Wüstenboden zu gleiten. Sogar Tauchgänge sind nun möglich.

Und natürlich wird es auch erneut sehr emotional und melancholisch: Wir schlüpfen in die Rolle von Toe, der ganz alleine den Elementen trotzt und die untergegangenen Ruinen der Welt erkundet. Diese besondere Grundstimmung hat schon viele Fans für den ersten Teil begeistert, Far: Changing Tides will euch ab 1. März mehr davon liefern.

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Genre: Action-Adventure| Entwickler: Eidos Montréal| Release: 26. Oktober 2021 | Im Game Pass ab: 10. März 2022

Marvel’s Guardians of the Galaxy ist im Vergleich zu seinem Vorgänger Marvel's Avengers ein waschechtes Singleplayer-Spiel. Die starke Story mit seinen vielen interessanten Charaktären steht diesmal eindeutig mehr im Vordergrund. Von tragischen Ereignissen bis hin zu urkomischen Begegnungen ist alles dabei.

Habt ihr einmal alle Helden kennengelernt, kann es auch schon losgehen. Ob im Nahkampf oder aus der Ferne mit einer der vielen Superhelden-Fähigkeiten: In Marvel's Guardians of the Galaxy geht es ordentlich zur Sache. In den vielen detaillierten Leveln solltet ihr alles daran setzen eure Wiedersacher zu besiegen und die Bedrohung auszuschalten.

Shredders

Genre: Sport | Entwickler: I-Illusions | Release: 17. März 2022 | Im Game Pass ab: 17. März 2022

Falls ihr vom Winter noch nicht genug habt, dann erfüllt Shredders eure verschneiten Snowboard-Träume. Eure Aufgabe: Spektakuläre Stunts vor eisigen Kulissen vollführen und euch dabei natürlich filmen. Tobt euch entweder im Story-Modus, in der offenen Spielwelt oder im Online-Koop aus - allerdings braucht ihr dazu zwingend einen Controller, Maus und Tastatur werden nicht unterstützt.

Weird West

Genre: Action-Rollenspiel | Entwickler: WolfEye Studios | Release: 31. März 2022 | Im Game Pass ab: 31. März 2022

Weird West macht seinem Namen alle Ehre und präsentiert euch ein ausgefallenes Setting: Diablo trifft Revolverhelden in Amerika, die gegen Fantasy-Monster kämpfen. Durch diese Welt zieht ihr alleine oder gemeinsam mit Charakteren, die ihr auf eurer Reise kennenlernt. Das Action-RPG will eine glaubhafte Sandbox bieten, in der eure Entscheidungen merklichen Einfluss auf die Welt und ihre Bewohner haben.

Weitere neue PC-Spiele im Game Pass im März

Lightning Returns: Final Fantasy 13 ist der dritte und letzte Teil der der Rollenspiel-Saga. In gewohnter Manier müsst ihr euch durch die große Welt mit ihren vielen Aufgaben kämpfen. (im Game Pass ab dem 3. März)

Kentucky Route Zero ist ein Story-getriebenes 2D-Adventure Im Episodenformat. Die Geschichte steht in diesem Spiel jedoch ganz klar im Vordergrund.(im Game Pass ab dem 10. März)

Lawn Mowing Simulator ist ein waschechter Rasenmäher-Simulator in dem ihr ein Unternehmen aufbauen müsst. Unter anderem sind eure Aufgaben Aufträge abzuschließen, Maschinen zu kaufen und Mitarbeiter zu organisieren. (im Game Pass ab dem 10. März)

Young Souls verbindet RPG-Elemente mit dem Beat 'em up-Genre. Alleine oder zu zweit kämpft ihr euch als Jenn und Tristan durch die überaus interessante Story der Teenager. (im Game Pass ab dem 10. März)

Diese Spiele verlassen den Game Pass im März

Wie üblich wandern auch wieder einige Spiele aus der Bibliothek des Game Pass. Ihr könnt sie vorher noch mit dem üblichen Rabatt kaufen, falls ihr sie weiterhin spielen wollt. Bisher ist lediglich ein Abschied bestätigt, weitere dürften in den nächsten Tagen folgen.

Nicht mehr im Abo enthalten ab 1. März 2022:

Nicht mehr im Abo enthalten ab 15. März 2022:

Der Shooter wurde bereits vor einiger Zeit aus dem Verkauf genommen und wird zum 1. März von EA aus dem digitalen Angebot entfernt. Mehr über die massiven Probleme des Spiels lest ihr hier:

Ist bei den bisher bekannten Neuzugängen schon was für euch dabei? Oder seid ihr sowieso noch bestens mit dem Februar-Titeln beschäftigt? Auf welche Spiele hofft ihr noch im PC Game Pass? Schreibt uns gerne!