Eine neue Spielewoche bricht an und hat wieder mal einige spannende PC-Releases im Gepäck! Wir haben euch die spannendsten Neuerscheinungen auf Steam, Epic und Co. herausgesucht, auf die ihr euch vom 13. bis 17. Dezember 2021 freuen könnt. Noch nichts für euch dabei? Dann hat euch Kollegin Elena noch die spannendsten Geheimtipps im Dezember aufgelistet!

Final Fantasy 7 Remake

Genre: Rollenspiel | Entwickler: Square Enix | Release: 16. Dezember 2021 | Gibt's auf: Epic

Eines der Highlights der Woche ist zweifelsohne die Rollenspiel-Wucht vom Final Fantasy 7 Remake. Das Spiel gibt's bereits seit 2020 auf PS4 und PS5, aber nun kommt es auch auf den PC. Ob ihr nun Final-Fantasy-Veteran oder völliger Neueinsteiger seid, das Rollenspiel überzeugt mit einer gewaltigen Produktionsqualität, grandiosen Kämpfen, einer liebevollen Umsetzung der Vorlage und einer packenden Story.

Allerdings handelt es sich hier »nur« um das erste Kapitel der Saga. Ein Release-Datum für das zweite Kapitel gibt es noch nicht - dafür könnt ihr aber auch mit dem aktuellen Teil schon gut und gerne 80 Stunden verbringen.

Die Kollegen von GamePro haben Final Fantasy 7 natürlich bereits auf der Konsole getestet. Ihr Fazit lest ihr in ihrem ausführlichen Test:

Mehr zum Thema Final Fantasy 7 Remake im Test

Kubifaktorium

Genre: Aufbaustrategie | Entwickler: Mirko Seithe | Release: 16. Dezember 2021 | Gibt's auf: Steam

Wenn ihr hingegen noch neues Aufbaustrategie-Futter sucht, dann ist diese Woche Kubifaktorium euer Spiel. Das verlässt nämlich den Early Access und feiert seinen Full Release auf Steam. Wenn ihr bereits vertraut mit der komplexen Simulation Factorio seid, dann wisst ihr ungefähr, was euch hier erwartet: Das Besiedeln verschiedener Biome, das Betreiben von Landwirtschaft und das Herstellen und Warten komplizierte Maschinen und Warenkreisläufe. Bereits im Early Access konnte sich das Spiel zu einem beliebten Geheimtipp mausern und im Steam Workshop finden sich einige spannende Mods aus der Community.

Unser Aufbau-Experte Fabiano wünscht sich übrigens einen Ruck im Genre, das sich im letzten Jahr sehr auf bekannten Mustern ausgeruht hat. Er hat da auch schon einige Ideen:

26 12 Mehr zum Thema Aufbauspiele müssen 2021 endlich wieder mutig werden

Die PC-Releases vom 13. bis 17. Dezember

Ab Montag, 13. Dezember

Shovel Knight Pocket Dungeon: Ableger des beliebten Dungeon Crawlers mit Block-Rätseln und sowohl Singleplayer- als auch Versus-Modus für zwei Spieler

Ab Dienstag, 14. Dezember

Noble Fates: Kolonisierungssimulation im Mittelalter, in der ihr baut, craftet und eure Festungen verteidigt (Early Access)

Ab Mittwoch, 15. Dezember

Aeterna Noctis: Highlight für Metroidvania-Fans - düsterer Plattformer im schicken handgezeichneten Stil

Clid The Snail: Düsterer Top-Down-Shooter, in dem ihr eine ... bewaffnete Schnecke spielt. Schaut es euch am besten selber mal an.

Ab Donnerstag, 16. Dezember

Five Nights at Freddy's Security Breach: Fortsetzung der beliebten Horrorreihe mit wahnsinnigen Animatronics, dieses Mal mit Survival- und Stealth-Mechaniken

Alfred Hitchcock - Vertigo: Thriller-Adventure, das auf dem Universum von Horror-Autor Alfred Hitchcock basiert

The Gunk: Action-Adventure auf einem absurden Alien-Planeten, den ihr vor dem schleimigen Monster »The Gunk« retten müsst

Deiland: Pocket Planet: Farmsimulation auf einem winzigen Planeten, auf dem ihr baut, angelt und neue Freundschaften schließt

Ab Freitag, 17. Dezember

Sky Fleet: Action-RTS, in dem ihr eure schwebenden Inseln gegen Drohnen verteidigt

Der Dezember in der Monatsvorschau

Was der gesamte Dezember an neuen PC- und Konsolenspielen zu bieten hat, erfahrt ihr in unserer Release-Vorschau:

Falls euch alle Neuveröffentlichungen auf dem PC interessieren, könnt ihr auch einen Blick auf unsere große Release-Übersicht 2021 werfen.

Ist diese Woche etwas für euch dabei? Auf welche Releases freut ihr euch noch 2021? Verratet es uns in den Kommentaren!