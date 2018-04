Wer schon ganz auf hibbelig auf den Release von Pillars of Eternity 2: Deadfire wartet, hat mit der »Scavenger Hunt« einen Grund bekommen, sich nochmal alle Trailer, Screenshots und Videos anzusehen. Denn Entwickler Obsidian Entertainment hat quer über alle Kanäle Codes verstreut, die Items im Spiel freischalten. Beispielsweise versteckt sich sehr eindeutig im folgenden Tweet ein sechsstelliger Code.

Bestiary Entry 1: Imps



Imps are troublemakers and vagabonds.

They spend their days seeking out passing adventurers or animals to satisfy their amusement, which covers a variety of nuisances: toxic gasses, creating apparitions, teleporting, or stealing.https://t.co/mLSvMtLEEy pic.twitter.com/IPB0jjfyEJ