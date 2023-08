Starfield: Die Entwickler verraten jetzt endlich, ob ihr Planeten komplett erkunden könnt

Starfield hat über 1.000 Planeten und Monde, aber können wir sie wirklich vollständig erkunden?

Nachdem Starfield im Juni noch einmal mit einer 45-minütigen Gameplay-Präsentation vorgestellt wurde, sollte man meinen, die meisten Features des Rollenspiels schon gesehen zu haben. Doch manche Aspekte der riesigen Sci-Fi-Welt blieben auch danach noch unbekannt oder umstritten.

Dazu gehört auch die Frage nach der Erkundbarkeit der Planeten: Können wir wirklich (rein theoretisch) einen Planeten vollständig erkunden? Oder stoppt uns irgendwann eine unsichtbare Wand? Bethesda gibt nun kurz vor dem Release eine klare Antwort.

Geht weiter, mutige Entdecker

Die Antwort liefert der leitende Bethesda-Mitarbeiter Pete Hines auf Twitter:

Ja, ihr könnt ganze Planeten erkunden. Diese Möglichkeit ist natürlich für die meisten Spielerinnen und Spieler rein theoretisch, denn die Planeten in Starfield sind wohl ziemlich riesig. Sie einmal vollständig zu umrunden würde wahrscheinlich schon eine halbe Ewigkeit dauern, da ihr ohne Bodenfahrzeuge nur zu Fuß oder mit dem Jetpack unterwegs seid.

Wer alle Nachrichten zu Starfield aufmerksam verfolgt hat, dürfte über die Antwort von Hines nicht unbedingt überrascht sein. Zwar wurde nie explizit gesagt, dass ihr wirklich den kompletten Planeten begehen könnt, doch sprach alles dafür. In einem Interview erklärte etwa Todd Howard, wie sein Team die realistisch aussehende Oberfläche ganzer Planeten bauen würde.

Wie viel Spaß das Erkunden in Starfield dann eigentlich macht, wissen wir natürlich noch nicht, auch wenn unser Tester Peter hinter verschlossenen Türen schon fleißig spielt.

Habt ihr geglaubt, dass es in Starfield möglich ist, Planeten vollständig zu erkunden? Oder habt ihr bezweifelt, dass die Welten überhaupt so gigantisch sein können? Werdet ihr in Bethesdas neuem Rollenspiel die meiste Zeit beim Entdecken neuer Welten verbringen, oder konzentriert ihr euch lieber auf Quests und Story? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!