Post Scriptum - Release verschoben, dafür dauerhaft spielbare Beta

Der Weltkriegs-Shooter Post Scriptum sollte ursprünglich am 18. Juli 2018 erscheinen und damit lustigerweise vor Squad, auf dem PS basiert, einen vollwertigen Release anbieten. Doch das Feedback diverser Testwochenenden zwingt die Entwickler nun zum Umdenken: Es müssen noch einige Ausbesserungsarbeiten vorgenommen werden, schweren Herzens muss der Release-Termin also verschoben werden - auf die zweite Augustwoche.

Alles also kein Weltuntergang, allzu lange müssen wir nicht warten. Und es gibt einen speziellen Bonus für die Fans: Ab dem ursprünglich geplanten Release am 18. Juli startet stattdessen eine Beta, die Käufern des Spiels rund um die Uhr zur Verfügung steht. Und zwar bis Mitte August. Diese Beta soll quasi Operation am lebenden Objekt sein und fortwährend mit Updates und Fixes versorgt werden.

Die Entwickler bitten in der offiziellen Ankündigung um das Verständnis der Community:

"Als kleines Indie-Team fällt uns diese Entscheidung besonders schwer. Viele von uns arbeiten seit drei Jahren an Post Scriptum. Wir wollen um jeden Preis den bestmöglichen Eindruck hinterlassen, wenn's um Release-Termine geht. Und dazu gehört eben auch, nichts zu veröffentlichen, das Probleme hat."

Wer trotzdem traurig über die längere Wartezeit ist: Wir helfen euch natürlich. In unserem Plus-Podcast zu Hardcore-Shootern wie Squad, Arma 3 und eben Post Scriptum gehen wir ausführlich aufs Spiel ein. und die Aufnahme dauert immerhin eine ganze Stunde, die ihr dann weniger ausharren müsst.

