Prestige Keys in CoD Cold War: Was das ist und wie ihr es nutzt

Ein neues Feature im Multiplayer von Call of Duty Black Ops: Cold War sind die sogenannten Prestige Keys. Allerdings wird im Spiel nicht genauer erklärt, was ihr damit anfangen könnt - deshalb fassen wir hier alle Infos zu den Prestige-Schlüsseln zusammen.

Die Prestige-Grundlagen von Cold War

Damit die Funktion der Schlüssel klar wird, muss man zunächst das neue Prestige-System verstehen. Seid ihr bereits mit Prestige in Cold War vertraut, könnt ihr die folgenden Punkte einfach überspringen! Für alle anderen ist hier die kurze Version:

Zunächst steigt ihr wie gewohnt im Rang auf und erreicht damit Stufe 55. Dann habt ihr sämtliche Waffen und Perks freigeschaltet, die es gibt.

Nach Rang 55 schaltet ihr automatisch Prestige-Ränge frei, die nach Seasons gestaffelt sind und entsprechend alle paar Monate wechseln. Unlocks wie Waffen gehen aber nie verloren!

Ihr beginnt nach Rang 55 also mit Season Level 1 und bekommt zusätzliche Belohnungen bei Season Level 50, 100, 150 und 200. Vor dem Start der ersten Season ist bei Season Level 100 Schluss.

Nach dem Season Level 200 erreicht ihr Prestige Master und könnt darin pro Season nochmals 1000 Master-Ränge erklimmen. Alle 50 Stufen erhaltet ihr weitere Belohnungen.

Für erspielte Season- und Master-Stufen erhaltet ihr in regelmäßig Prestige Keys in Abständen von 50 Rängen - und das bereits vor dem Start der ersten Season am 10. Dezember. Mehr zum Season-Launch erfahrt ihr hier:

Wie viele Prestige Keys gibt es?

Da ihr in der Pre-Season (also vor dem 10. Dezember) bis zu drei Mal aufsteigen könnt (Season Level 1, 50 und 100), könnt ihr euch auch bis zu drei Schlüssel verdienen. Später gibt es mit den Master-Rängen natürlich deutlich mehr zu erspielen.

Was mache ich mit Prestige-Schlüsseln?

Schon während der Pre-Season könnt ihr euch die ersten Keys verdienen, allerdings helfen sie euch dann noch nicht weiter: Prestige Keys sind erst nach dem Launch der Season 1 einlösbar. Vorher könnt ihr sie also lediglich horten.

Das ändert sich mit dem Prestige Shop: Zum Start von Season 1 öffnet auch der Prestige Shop und hier kommen eure Schlüssel dann zum Einsatz. Sie sind die Währung, mit denen ihr dort einkaufen könnt. Laut Entwickler werden klassische Prestige-Icons aus früheren CoD-Teilen angeboten.

Prestige ist seit 2004 Teil der CoD-Serie, ihr könnt also mit Emblemen aus Modern Warfare, World at War und der Black-Ops-Reihe rechnen.

Prestige Keys in MW & Warzone

Da mit dem Start von Season 1 auch das Level-System aller drei Spiele (Cold War, Modern Warfare & Warzone) zusammengelegt wird, könnt ihr auch in all diesen Titeln Prestige-Ränge aufsteigen und Schlüssel sammeln. Das gilt übrigens auch für den Battle Pass, der in allen drei Titeln hochgelevelt werden kann.

Ihr spielt sowieso nur den Battle Royale? Wir erklären in einem anderen Artikel im Detail, wie CoD Cold War und Warzone in Zukunft kombiniert werden.