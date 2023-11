Riesiger Sale im PlayStation Store, diese 12 Spiele lohnen sich jetzt ganz besonders

Kingdom Come: Deliverance, Dead Space und Ratchet & Clank: Rift Apart gibt es gerade deutlich günstiger.

Wenn es draußen stürmt und schneit, gibt es wohl kaum etwas besseres, als sich mit dem Controller in der Hand und dem Bauch voller Weihnachtsgebäck auf das Sofa zu fläzen, und in einem neuen Spiel zu versinken. Falls ihr stolze Besitzer einer Playstation seid, habt ihr gerade die Gelegenheit, euch aus über 2.500 Jahresendangeboten ein paar Schnäppchen für den Winter herauszusuchen.

Wir haben schon einmal Vorarbeit geleistet, und einige besonders lohnende Spiele herausgesucht, vielleicht ist auch etwas für euch dabei! Falls ihr selber stöbern möchtet, geht es hier zum Sale.

Highlight: Dead Space Remake

Genre: Horror | Release: Januar 2023 | Preis: 45 Euro, 50 Prozent Rabatt bis 21. Dezember

Im Dead Space Remake sind wir eigentlich nur ein Techniker, der das riesige Bergbauschiff USG Ishimura Instandhalten soll. Als jedoch die gesamte Mannschaft getötet wird, sind wir auf uns allein gestellt und müssen auf der Suche nach unserer Partnerin Nicole durch das von schrecklichen Nekromorphen verseuchte Schiff schleichen und kämpfen.

Remakes beliebter Spiele sind ein nicht zu übersehender Trend, der nicht in allen Fällen echte Perlen hervorbringt. Aber die Neuauflage von Dead Space gehört glücklicherweise dazu. Sie erneuert nicht nur gründlich die Grafik und den Sound des Originals von 2008, sondern auch unserer Hauptfigur Isaac endlich eine eigene Stimme.

Auch sonst haben die Entwickler genau an den richtigen Stellen angesetzt, um aus dem teils gealterten Gameplay eine frisch-gruselige Erfahrung zu machen. Laut unserem Tester Christian fühlt sich so das neue Dead Space sogar besser an, als die emotional verklärte Erinnerung an das Original.

Weitere lohnenswerte Angebote

Hogwarts Legacy - Digital Deluxe Edition: Wer schon als Kind auf seinen Brief aus Hogwarts gewartet hat, kann mit diesem Rollenspiel endlich ein Abenteuer an der Zauberschule erleben. Euch erwartet eine grandiose Umsetzung der Harry-Potter-Lizenz. (51 Euro, 40 Prozent Rabatt bis 12. Dezember)

Ratchet & Clank: Rift Apart: Das Roboter-Lombax-Duo reist in diesem fantastischen Action-Abenteuer durch verschiedene Dimensionen und bekämpft mit herrlich absurden Waffen den großen Bösewicht der Story. (40 Euro, 50 Prozent Rabatt bis 21. Dezember)

Wurdet ihr mit unseren Empfehlungen oder beim Stöbern im Sale fündig, und werdet euch ein neues Spiel zulegen? Für welchen Titel habt ihr euch dann entschieden? Ist es ein Schnäppchen, das in unserer Liste noch unbedingt fehlt? Und auf welches Spiel für die PlayStation freut ihr euch in nächster Zeit am meisten? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!