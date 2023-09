Prime Gaming im Oktober 2023: Gleich 7 neue Spiele und Gratis-Items für Diablo 4 und Cyberpunk 2077

Wolltet ihr schon immer mal nach Tokio? Mit Prime Gaming könnt ihr das im Oktober zumindest virtuell.

Besitzt ihr ein Amazon-Prime-Abo? Dann dürft ihr euch im Oktober gleich auf einen ganzen Haufen neuer Spiele freuen. Und das ist noch nicht alles: Wie gehabt gibt es auch wieder zahlreiche Ingame-Boni für bereits erschienene Titel. Wir haben die komplette Liste für euch.

Natürlich stehen viele Spiele und andere Aktionen ganz im Zeichen des großen Festes im Oktober. Nein, wir reden nicht vom Tag der Deutschen Einheit, auch wenn wir hierzulande dann wenigstens genug Zeit zum Zocken haben. Natürlich ist die Rede von Halloween!

Highlight des Monats: Ghostwire: Tokyo

12:42 GhostWire: Tokyo - Test-Video zum Open-World-Spiel der Evil-Within-Entwickler

Ganz ehrlich: Der erhoffte Open-World-Hit ist Ghostwire: Tokyo nicht geworden. Eine Qualität kann man dem Actionspiel aber nicht absprechen, nämlich die sehr überzeugend nachgebaute Kulisse der japanischen Metropole Tokio.

Darum geht's: In Tokio verschwinden Menschen plötzlich spurlos und Geisterwesen sowie andere Dämonen machen die Straßen dafür unsicher. Ihr spielt den jungen Mann Akito, der eigentlich tot ist, dann aber von einem Geist neues Leben eingehaucht bekommt. Gemeinsam als Team brecht ihr auf, um eure Schwester zu retten.

Das sagt unser Test: Die Open World sieht zwar äußerst hübsch aus, bietet aber nicht sehr viele und vor allem keine abwechslungsreichen Aktivitäten. Auch die Story lässt einiges an Potenzial liegen. Wer auf ungewöhnliche Schauplätze mit einem coolen Kampfsystem steht, kann dennoch mal reinschauen.

Bei Prime Gaming landet Ghostwire: Tokyo am 5. Oktober in Form eines Keys für den Epic-Store.

Weitere Spiele im Oktober 2023 bei Prime Gaming

5. Oktober

Grunnd: In einem gruseligen Halloween-Reich müsst ihr Rätsel lösen und euch schaurig-finsteren Kreaturen entgegenstellen. (Amazon Games App)

12. Oktober

The Coma 2: Vicious Sisters - Deluxe Edition: Euch verschlägt es in eine Schule. Als ob das noch nicht gruselig genug wäre, bekommt ihr es dort auch noch mit rachsüchtigen Geistern und anderen Schrecken zu tun. (GOG-Key)

Monster Prom 2: Monster Camp: Habt ihr mal wieder Bock auf ein Date und wollt gleichzeitig Halloween angemesssen zelebrieren? Dann könnte diese monströse Dating-Sim ideal für euch sein. (GOG-Key)

19. Oktober

The Textorcist: Als erfahrener Exorzist bannt ihr dämonische Kräfte und das auch gerne mal mit euren geübten Fertigkeiten an der Tastatur. (GOG-Key)

Golden Light: Ein Adventure, in dem ihr zu einer Reise durch eine gespenstische Welt aufbrecht, allerlei seltsame Gestalten trefft und natürlich auch Rätsel lösen müsst. (GOG-Key)

26. Oktober

Super Adventure Hand: Der Name ist Programm, denn um euch in dieser finsteren Spielwelt zur Wehr zu setzen, steht euch eine magische Hand zur Verfügung. Klingt bizarr? Probiert es einfach mal aus. (Amazon Games App)

Weitere Titel über die Cloud streamen

Prime-User in Deutschland können im Oktober zudem auf weitere Titel via Amazon Luna, dem Cloud-Gaming-Dienst des Unternehmens, zugreifen:

7:37 Die Zukunft der Spielegrafik zeigt sich - So stark profitiert Fortnite von der Unreal Engine 5.1

Ingame-Goodies für Diablo 4, Phantom Liberty und mehr

Für Cyberpunk 2077: Phantom Liberty können Prime-User im Oktober die Waffe Chesapeake Smart SMG abstauben. Im Laufe des Monats sollen weitere Items folgen. Auch Diablo 4 geht nicht leer aus, hierzu schweigt Amazon aber noch, welche Items euch für die Monsterhatz erwarten.

League of Legends wird ebenfalls wieder mit Boni bedacht. Neben einer 5v5-Kampfarena gibt es vom 4. Oktober bis 2. November ein Experimentation-Emote und ab dem 18. Oktober schließlich das große Prime-Gaming-Bundle mit folgenden Inhalten:

1 Mystery Skin Permanent

1 Champion Permanent

1 30-Tage XP Boost

350 Riot Punkte

1 Mystery Ward Skin

2 Series 1 Eternal Shards

200 Orange Essence

Im Laufe des Oktobers werden noch weitere Spiele mit Ingame-Boni beschenkt, darunter PUBG: Battlegrounds, Pokémon GO, Hearthstone und Fall Guys. Das komplette Lineup samt genauer Termine findet ihr auf der Übersichtsseite von Amazon Gaming.

Weitere Deals und Gratis-Spiele Steam startet großen Action-Sale und diese 13 tollen Angebote solltet ihr nicht verpassen von Sören Diedrich

Ist im Oktober etwas für euch bei Prime Gaming dabei? Werdet ihr Ghostwire: Tokyo eine Chance geben oder kann euch der Trip in die japanische Metropole so überhaupt nicht abholen? Frohlockt ihr über einige der in Aussicht gestellten Ingame-Boni und wenn ja, über welche genau? Wir sind gespannt auf eure Meinung, also schreibt sie uns gerne in die Kommentare!