Project 007: Neue Details zum James-Bond-Spiel der Hitman-Macher aufgetaucht

Mein Name ist Man. Hit Man. Na gut, es ist nicht Agent 47, sondern doch Pierce Brosnan.

Agent 47 war gestern, die Zukunft gehört Agent 007 - zumindest im Hause IO Interactive, den Machern der beliebten Hitman-Reihe. Nachdem der Glatzkopf seine Trilogie auf dem Höhepunkt abgeschlossen hat, ist nun James Bond mit einem eigenen Spiel an der Reihe.

Wenn ihr euch für Story, Gameplay, Release und weitere Infos interessiert, empfehlen wir euch einen Besuch in unserem großen Info-Hub zu Project 007.

In dieser News geht es um neue Stellenausschreibungen, die ein paar neue Details zum Spiel verraten oder zumindest zum Spekulieren einladen.

Third Person oder First Person? - Wer hat oder gesagt?!

Stellenausschreibung Nr. 1 ist auf der Suche nach einem Senior Level Designer mit Fachrichtung Combat. Soweit nichts Besonders, immerhin dürfte zünftige Action in einem Spiel mit James Bond eher die Regel denn die Ausnahme sein.

0:58 Project 007 - Teaser-Trailer zum James Bond-Spiel der Hitman-Macher

Interessant wird es aber an dem Punkt, an dem Erfahrungen mit Kampfszenarios für Third-Person- (oder First-Person-)Action-Adventure-Spiele gefordert werden. Diese Voraussetzung kann dreierlei bedeuten:

IO Interactive möchte keine ansonsten geeigneten Bewerber ausschließen/übersehen, nur weil sie in einer der beiden Kameraperspektiven eher bewandert sind.

Project 007 soll auch einen VR-Modus bieten, der beim Level- und Kampfdesign berücksichtigt werden muss.

Das Entwicklerteam hat vor, in dem James-Bond-Spiel die beiden Kameraperspektiven im Rahmen des Gameplays kreativ einzusetzen.

Letzteres klingt natürlich sehr spannend und ist außerhalb vom Wechsel zwischen Gameplay und Cutscene nur selten in Spielen vertreten.

Das jüngst enthüllte Indiana Jones und der Große Kreis wird je nach Situation im Spiel zwischen First- und Third-Person-Kamera wechseln, um immer die bestmögliche Immersion zu gewährleisten. Gut möglich, dass IO bei Project 007 das gleiche Ziel verfolgt.

Die Animationen sollen neue Maßstäbe setzen

Stellenausschreibung Nr. 2 sucht personellen Zuwachs für das Animations-Team, das laut eigener Aussage die Gameplay-Animationen auf ein noch nie dagewesenes Level hieven wollen.

Das muss aber nicht viel heißen. Derlei Superlative finden sich bekanntlich zuhauf in so ziemlich jedem Jobgesuch in der Spielebranche. Wer schreibt schon so etwas wie Wir peilen okaye Animationen an, Mittelmaß reicht uns völlig! ?

Was sich aber aus beiden - und den weiteren - offenen Stellenausschreibungen herleiten lässt: Die Arbeiten an Project 007 sind wohl in vollem Gange!

Wie sähe eurer Meinung nach das perfekte James-Bond-Spiel aus? Welche Aspekte wären euch in Sachen Gameplay und Handlung besonders wichtig und glaubt ihr, das Team hinter Hitman wird euren Vorstellungen gerecht werden können? Welches Videospiel mit 007 in der Hauptrolle ist bis heute euer Favorit? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!